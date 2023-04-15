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華郵：外洩機密文件顯示 美早知中國偵察氣球不只1個且美方技術落後

編譯馮克芸╱即時報導
美軍U-2偵察機今年2月3日在美國本土，曾從中國偵察氣球的上方俯視監測。（美聯社）
美軍U-2偵察機今年2月3日在美國本土，曾從中國偵察氣球的上方俯視監測。（美聯社）

華盛頓郵報14日獨家報導，美國空軍國民兵特薛拉（Jack Teixeira）外洩的機密情報文件顯示，美國情報單位知道，在今年1月底、2月初飛越美國領空的中國偵察氣球之外，中方還曾有另外最多四個偵察氣球，其中一個飛越美國在太平洋的航空母艦攻擊群，還有一個帶著先進偵察技術環繞地球。

那個飛越美國上空的中國偵察氣球，被美國情報單位稱為Killeen-23，根據特薛拉外洩到Discord聊天室的一份機密文件，Killeen-23上附有一排感應器及天線，而在把氣球射下後超過一星期時，美國政府仍未能確切認出那些機具的性能。

華郵說，在先前一項未被報導的事件中，另一個中方氣球飛越美國的航母打擊群；另一份機密文件指出，第三個氣球墜入南海，但文件中並未提供各氣球確切的升空時間。

美國國防部轄下的國家地理空間情報局（NGA）在一份今年2月15日發出的機密文件中，詳細記錄了美國政府對Killeen-23及先前幾年另兩個氣球的評估。此文件發出的日期是美軍射下Killeen-23的十天之後，先前兩氣球分別是Bulger-21及Accardo-21。從文件中看不出這三個氣球是否同型。

NGA的文件載明，Bulger-21從2021年12月到2022年5月，帶著先進偵察儀器環繞地球。文件上也說，Accardo-21帶著類似儀器及一個附有讓羅盤保持平衡功能的感應器。

情報分析師根據一些可能由U-2偵察機拍攝的中國偵察氣球照片評估，那氣球可產生足夠的電力，操作「任何」偵察技術，包括一種可夜視且可透視雲層及薄物體的雷達。

華郵說，NGA的文件說明了什麼和沒說明什麼，都值得留意，它反映美國政府至少在2月中之前，可能缺乏能力，無法了解中國偵察氣球的性能。

這讓人質疑美國政府，怎可在對於氣球偵察性能未做成詳細結論之時，就決定讓氣球飛越美國本土，然後才把它射下來。美國國防部當時曾說，這麼做是讓美方有機會收集更多情報。

氣球 華郵 國防部

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