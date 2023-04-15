網路留足跡 FBI靠1張廚房流理檯照片揪出洩密者

透過網路之便，讓機密更容易洩露；但也因為數位足跡容易追蹤，像特薛拉的洩密案很快就可以追到源頭。（美聯社）

聯邦調查局13日在麻州 逮捕21歲空軍國民兵特薛拉，他被認為是最近五角大廈大量機密文件外洩的幕後主謀，而破案關鍵除了網路付款紀錄以及訪查社群網站 群組友人之外，特薛拉家中的廚房流理檯更是破案關鍵之一。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示特薛拉被逮捕與「未經授權移除、保留與傳送國防機密資訊」有關；特薛拉在電玩玩家社群平台Discord私人聊天室張貼機密文件，FBI藉由紐約時報 的數位證據循線找到特薛拉家，偵破這宗洩密案。

一個以「空軍士兵特薛拉」(Airman Teixeira)為名的線上電玩遊戲玩家簡介，洩露了機密文件的拍攝地點。在照片背景中可看到帶有獨特紋路的花崗岩廚房流理檯檯面，以及白色的地板磁磚；「空軍士兵特薛拉」其中一名直系家屬在網路張貼的家庭房子照片中顯示一模一樣的室內裝潢。

Discord是一個已成立八年的社群媒體及即時通訊平台，受到年輕人與電玩玩家歡迎，逐漸成為網路主流的一部分。

Discord於2015年推出，玩家在遊戲進行時可藉由該通訊應用程式與其他玩家聊天交流，該平台原本是一小眾的應用程式，後來在新冠疫情期間大受歡迎，年輕人利用該平台和朋友聊天或加入線上社群尋找志同道合的朋友，到2021年年底，Discord每月的活躍用戶已超過1億5000萬人。

Discord使用專為特定群體或網路設計的伺服器，該平台本質是聊天室，有些聊天室有數百萬成員，有些聊天室則是私密的小型社群。

據信外洩的五角大廈機密文件出現在其他網站之前，3月時早已在Discord上流傳。

特薛拉13日在麻州北狄頓(North Dighton)被FBI探員逮捕，他的Discord聊天室成員向紐約時報表示，他們以為特薛拉已經逃離美國。