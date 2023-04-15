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禁用抖音 蒙大拿州開第1槍 TikTok質疑違憲

編譯盧炯燊／綜合14日電
蒙大拿州議會率先通過禁用抖音，應用程式商店如果上架將被處罰，但也有人懷疑其能否執行。(Getty Images)
蒙大拿州議會率先通過禁用抖音，應用程式商店如果上架將被處罰，但也有人懷疑其能否執行。(Getty Images)

蒙大拿州14日打響全面禁止TikTok的第一槍，州議會通過法案，在全州範圍內禁止使用TikTok，是全國各州裡最重大的禁止行動，共和黨籍州長強福特(Greg Gianforte)已表示將會簽署；一旦成為法律，將於明年元旦生效。

下載非法 已使用不受限

州議會是以 54 票對 43 票通過這個SB 419 法案；根據法案，應用程式商店向用戶提供下載程式屬非法，TikTok公司在州內營運也屬非法；但已下載及使用TikTok的用戶不受限。

讓用戶下載1次罰1萬元

法案中規定，應用程式商每次讓用戶下載都屬非法，每次可被罰款1萬元。州司法廳傳訊主任凱勒內里森(Kyler Nerison)表示，司法廳會調查所有違規報告，如證實違規，將會對有關實體(即 TikTok 及應用程式商店)開罰。

法案的最初版本原也要求互聯網供應商屏蔽TikTok，但最後提交給州議會通過時刪除這一段。法案裡提到對資料安全、中國政府監控，以及未成年人因使用TikTok 而從事危險活動等問題的擔憂。

法案現已提交強福特簽署，預料很快簽署並於2024年正式生效；在此之前，他已禁止蒙州政府設備下載及使用TikTok。

TikTok暗示會提出訴訟

該不該禁抖音，看法對立，支持抖音的民眾認為使用抖音屬於憲法保障的言論自由。(Ge...
該不該禁抖音，看法對立，支持抖音的民眾認為使用抖音屬於憲法保障的言論自由。(Getty Images)

TikTok 發言人奧伯韋特 (Brooke Oberwetter)發表聲明，指該法案的支持者承認沒有可行的計畫，來實行這種審查「美國聲音」的企圖，暗示會提出訴訟，由法院決定法案是否合憲。

聲明強調公司將繼續為蒙州的TikTok用戶及創作者而戰，因為他們的生計以及受憲法第一修正案保障的權利，正受到政府令人震驚的越權行為威脅。

法案的發起人萬斯(Shelley Vance)以及州長強福特，暫時沒回應TikTok的聲明；包括蘋果公司及谷歌在內的應用程式商店也尚未對法案作出回應。

無黨派科技智囊團TechFreedom顧問科恩 (Ari Cohn) 批評法案目光短淺且反應過度，若擔心資料隱私，首先應通過全面的聯邦資料隱私法。他認為這個州禁令難以執行，而且會面臨法律挑戰，因為它侵犯了憲法保障的言論自由。

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