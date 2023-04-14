就算可能被美外洩 五眼聯盟仍會分享情報

華爾街日報報導分析，敵我分明的國際局勢越來越強烈之際，美國與盟邦加強情報關係，等於迫使外國夥伴只能把機密檔案外洩的事實擺在一邊，繼續與美國維持原有合作。

上周被張貼在網路的數十份機密檔案，內容包括美國與盟邦軍事、政治、策略等層面弱點詳情，檔案裡還有烏克蘭 武裝部隊的資料與分析，而烏軍則正準備對占領烏克蘭領土的俄羅斯軍隊展開反擊。遭到外洩的圖像則與以色列、南韓 、埃及與其他國家的機密有關，許多訊息是美國情報單位攔截外國通訊而取得。

如同最近幾年的機密外洩，這次事件讓美國及盟友不但尷尬，還受到傷害，因為秘密曝光恐能讓諜報運作、軍事計畫或外交努力功虧一簣，還讓美國監視盟友的手段攤在世人眼前。報導指出，全世界幾乎所有國家都有相同行動，而且心知肚明，只是極少討論。

報導指出，事發迄今，美國盟邦對於機密外洩的衝擊盡量低調處理；和華府關係最密切的夥伴，例如同屬情報分享團體的澳洲 、加拿大、英國、紐西蘭「五眼聯盟」(Five Eyes nations)，則一致支持美國。

澳洲國會情報委員會副主席、反對黨自由黨國會議員華勒斯( Andrew Wallace)說：「美國與澳洲的關係是無法動搖的。」他說，若以各別國家的狀況來看，無法自行做到情報搜集與保護，因此「五眼聯盟每個成員都貢獻其特殊技能與專長」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)接受媒體訪問時表示，俄羅斯正想辦法利用這次事件在盟邦與夥伴當中挑撥離間，破壞對美國的信任。他說，曝光資料裡決大多數都屬於分析性質，內容大多來自公開訊息。

波多利雅科說：「這會不會影響盟邦對美國的態度呢？當然不會。」

南韓官員本周稍早表示正在評估狀況。韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)辦公室一名官員說，如果有必要的話，南韓會要求美國「採取合理的措施」。