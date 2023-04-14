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外洩文件顯示 俄電子干擾致美援烏導引炸彈失準

中央社華盛頓14日綜合外電報導
美國機密文件外洩，烏克蘭是焦點之一。圖為美國準備援助烏克蘭艾布蘭重型坦克。(美聯社)
美國機密文件外洩，烏克蘭是焦點之一。圖為美國準備援助烏克蘭艾布蘭重型坦克。(美聯社)

根據外洩文件顯示，美製導引炸彈在烏克蘭深受俄羅斯電子干擾所害，導致投擲後無法擊中目標，有時則是技術問題無法啟爆，但後者烏軍已著手改善。

政治新聞網Politico報導，過去一週高度機密文件外流至社群媒體的消息接連曝光，揭露不少烏克蘭軍隊慘澹光景，導引炸彈消息只不過是最新一例。外洩文件顯示美國嚴重憂心烏克蘭不斷消耗的彈藥和空防，恐導致烏軍難以實現預期的春季反攻目標。

五角大廈去年12月開始向基輔交付能將無導引空投彈藥變成精準導引炸彈的先進裝置，以便能更精確擊中俄方目標。

導引炸彈可由轟炸機和戰鬥機等多種空中載台發射，也被稱為「聯合直攻彈藥」（JDAM）。給烏克蘭的則是JDAM增程型（JDAM-ER）。

但外洩文件中一份來自美國參謀首長聯席會議的投影片顯示，導引炸彈在烏克蘭戰場的失敗率高於預期，打不中目標，有時則是炸彈投放後引信未能啟動而無法引爆，得由烏克蘭空軍修理解決；不願具名的美國國防部官員證實相關內容。

外洩文件中包含有彈藥的圖解，說明武器遇到的技術問題及建議的解決方法，甚至還詳細記錄最近幾次攻擊中彈藥的失敗率，包括日期和擊毀目標耗費的彈藥數量。Politico表示他們無法獨立核實相關資訊。

根據外洩投影片和一位非美國官方的知情人士指出，另一更大的問題是炸彈朝向目標飛去時遭俄羅斯用GPS干擾器干擾。美國官員確信，俄羅斯的干擾是JDAM及其他導引火箭等美製武器失準的原因。

曾任職中央情報局（CIA）的前美國國防部助理副部長穆洛伊（Mick Mulroy）說：「我確實覺得恐有俄羅斯干擾導引JDAM信號之虞，這可能解釋為何這些彈藥沒有發揮預期作用。」

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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