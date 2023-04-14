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紐時：國民兵洩密案凸顯小兵也能接觸 機密都不機密了

編譯茅毅／即時報導
美國麻薩諸塞州空軍國民兵1等兵特薛拉。（路透）
美國麻薩諸塞州空軍國民兵1等兵特薛拉。（路透）

美國聯邦調查局（FBI）探員13日逮捕麻薩諸塞州空軍國民兵1等兵（A1C）特薛拉（Jack Teixeira），聯邦當局認為，他和美國最近外洩大量機密文件有關。紐約時報14日不禁納悶，為何年僅21歲的小兵，會在1個能夠看到「最高機密」文件的職位上？

紐時報導，針對美國政府列為最高機密的國家安全文件，本案凸顯「很多人獲准接觸許多國安文件」。從麻州基地的國民兵、北約（NATO）位於比利時布魯塞爾總部的將領，到派駐世界各地的美國官僚，「最高機密」的許可層級，都會授予這類機密的高、低階持有者一種特別的近用層級。

無論層級，只要擁有近用最高機密的許可，就能看到資安防護嚴密的美國國防部與其他情報網站、每天的情報簡報、態勢圖，以及美國情報社群觀察的詳細世界情勢分析。

具最高機密許可的美國現役武裝部隊人員，包括各種役別及軍種在內幾乎約600多位將領。

但許可層級也提供給這些將領的部分副官、許多在五角大廈上班的上校（校級軍官）、海軍船艦的上校艦長、各種初級軍官，甚至特薛拉這種在州國民兵情報單位的1兵（士兵）。五角大廈官員坦言，這部分的人數就算沒有幾萬、也有個幾千。

尤有甚者，在接觸密等比最高機密低的「機密」文件許可權上，竟授予幾乎所有在五角大廈或其他美國國安機構工作的人員。連軍事承包商和智庫分析師，亦擁有某種層級的安全許可。眼下，美國國防部很可能正將處理近來多頁機敏資料洩露引發的餘波。俄羅斯軍方高層為了尋找在本案中涉及的俄方機構線索，會仔細研究這些資料。

惟這起事件引發以下更廣泛的質疑，即最高機密1詞，是否真的比機密還機密？至今美國國安機構的機敏資料，是否讓太多人得以接觸？

美國前總統歐巴馬執政時曾任國防部副助理部長、主管俄國與烏克蘭事務的法卡斯（Evelyn Farkas）對此形容，顯然太多人能接觸太多最高機密資訊。

五角大廈 國防部 國民兵

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