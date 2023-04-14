軍事機密外洩案 21歲國民兵 麻州住家被捕

特薛拉穿著軍服的照片。(取自Jack Teixeira母親臉書帳戶)

司法部13日宣布偵破在互聯網上公布烏克蘭戰爭與其他重大國安議題軍事機密檔案的洩密案，在麻州 逮捕了21歲空軍國民兵(Air National Guard)成員特薛拉(Jack Teixeira)；國防部發言人賴德(Patrick Ryder)說，機密外洩事件是「蓄意的犯罪行為」。

美聯社報導，這起事件也引發外界質疑美國是否具備保護最敏感機密的能力。

特薛拉在麻州空軍國民兵是資訊科技(IT)專家，和母親同住，13日下午住家遭聯邦調查局(FBI)探員包圍，特薛拉被押時並未反抗；司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，特薛拉觸犯間諜法(Espionage Act)，面臨包括移動或傳遞機密國防資料等重罪。

與母親同住 被逮捕時未反抗

21歲的嫌犯特薛拉(身穿紅褲者)在麻州的住家被聯邦調查局幹員逮捕。（路透）

加蘭德並未透露特薛拉洩漏機密檔案的動機；美聯社說，與特薛拉在同一個網路私密群組的帳戶使用者形容，特薛拉在群組洩露機密檔案主要是以展現膽識為主，與理念較無關係。

路透報導，FBI表示，幹員在麻州北狄頓(North Dighton)一棟住宅進行經批准的執法行動，並進行逮捕。新聞畫面顯示，全副武裝人員將一名身穿灰色T恤和紅色短褲的短髮年輕男子押上車，過程中他都低著頭。特薛拉預計14日在麻州聯邦地區法院出庭。

特薛拉13日遭到逮捕，他任職於空軍國民兵的情報部門，可接觸到大量機密文件。(Getty Images)

即使無意危害 也面臨10年刑

中央社報導，目前在美富律師事務所(Morrison Foerster)工作的前司法部國安檢察官范格瑞克(Brandon Van Grack)說，即使特薛拉無意造成損害，這些罪名也可能讓他面臨最長十年的徒刑。

嫌犯任軍事基地網路傳輸專家

特薛拉在軍事基地擔任網路傳輸系統專家(cyber transport systems specialist)，管理包括纜線、集線器等設施在內的軍方溝通網路。

上周媒體報導傳出機密檔案外洩之後，拜登 政府忙著設法因應可能引發的外交與軍事後果；拜登政府官員緊急向盟邦解釋，並且評估事件嚴重性。五角大廈 官員對洩密事件表達憂心，拜登總統對於洩密事件可能衍生後果則顯得較為低調，13日稍早在愛爾蘭僅對採訪媒體說：「我所知道正在同時發生的事件當中，並不會有重大後果。」

外洩機密檔案的投影片簡報內容包括烏克蘭軍隊駐紮據點地圖、世界各國對烏克蘭的支持評估等；其他敏感議題還包括俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在哪些情況下可能動用核武。機密檔案最早出現於網路遊戲者經常使用的社群媒體平台Discord， Discord表示已經全力配合執法機關調查。

維基解密以來 最嚴重資安事件

這次洩密事件被視為是2010年「維基解密」(WikiLeaks)網站上出現逾70萬份文件、影片和外交電文後，最為嚴重的資安事件。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在特薛拉落網後發表聲明說，五角大廈將針對情報取得、責任歸屬以及管控措施展開通盤檢討，避免類似的外洩事件再次發生。

五角大廈：蓄意的犯罪行為

五角大廈發言人賴德指出，可以接觸機密的所有軍人都要簽署保密協議，並且根據軍方嚴格標準接受如何處理機密資料的訓練，這起機密外洩事件是「蓄意的犯罪行為，觸犯了這些規範」。