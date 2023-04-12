「曾有家人死於槍殺」占2成 民調曝驚人數據

據最新調查統計，全美民眾有兩成以上的人稱有家人死於槍枝的悲痛經驗。圖為3月民眾在在愛荷華州第摩因市槍展上購槍。(路透)

肯塔基州路易維爾銀行槍擊 案成為最新一宗職場大規模槍擊事件，同時印證最新統計顯示，職場為大規模槍擊案最常見的場所；另據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)研究指出，約20%美國成人表示，曾有一名親屬死於槍枝，包括自盡和被槍殺，另有21%受訪者表示曾遭人持槍脅迫。

自殺、槍擊 家人槍下亡

凱瑟家庭基金會指出，有色人種更容易目睹槍枝暴力或有親人死於槍枝事件，超過33%非裔 表示，至少一名親人成為槍下亡魂，相較只有17%白人受訪者與18%西語裔受訪者如此回答。

去年五月發生的德州烏瓦德小學槍擊案，造成19人死亡，但美國重大槍案仍不斷發生。凱斯基金會調查，多達五分之一的受訪者表示曾有家人死於槍枝，包括自殺。(Getty Images)

30%非裔：曾經目睹槍擊

約30%非裔和約20%西語裔表示，曾親眼目睹槍擊事件，22%西語裔則看過有人被槍擊身亡。

該基金會表示，「儘管41%受訪成人覺得他們居住的社區非常或有點安全，仍有13%的人不太放心槍枝暴力問題，另有5%的人覺得一點也不安全；覺得所在社區不安全的非裔成人有17%，遠高於白人(2%)或西語裔(9%)。」

非裔(32%)和西語裔成人(33%)擔心親人會成為槍枝暴力受害者，而這麼想的白人僅10%。

凱瑟家庭基金會資深研究員瑟琳‧岡德(Céline Gounder)說：「非裔家長比白人家長更擔心孩子受到槍枝暴力傷害。」

據最新調查統計，全美民眾有兩成以上的人稱有家人死於槍枝的悲痛經驗。圖為上個月發生在田納西州納許維爾市教會小學六死的槍擊命案，當時一位坐在校車上的學童，臉上露出驚恐表情。(美聯社)

41%家庭 至少有一把槍

聚焦國家健康議題的凱瑟家庭基金會研究指出，受訪的41%成人家庭至少擁有一把槍，75%的人說槍枝並未安全存放，「52%的人說，槍彈放一起，44%的人說槍放在沒鎖的地方，36%的人說子彈已裝槍」。

岡德表示，「美國兒科學會及其他公衛團體建議安全貯槍，因為孩子充滿好奇心，小朋友若發現未上鎖的裝彈槍枝，可能會拿來玩。槍枝死亡案件已成為兒少死亡排行的前幾名，而這些悲劇可以避免。」

國家司法研究院贊助非營利研究中心「暴力項目」(Violence Project)的研究發現，職場是最常發生大規模槍案的地方，「大多數槍擊案兇手為解職員工」。

該研究指出，1966年到2021年，全美發生53起職場槍擊案，占此期間188件大規模槍案總數的超過30%。第二常見地點是量販店(16.9%)，第三是餐廳與酒吧(13.4%)。

7成職場槍案 與雇傭相關

「暴力項目」數據顯示，職場大規模槍案的犯案動機大多與雇傭相關，占總案件數的七成。

聯邦疾病防治中心數據顯示，2020年有392名勞工 成為槍擊案受害者；勞工統計局數據則指出，2020年有2萬50名私人企業的勞工曾遭受非致命的職場暴力傷害。