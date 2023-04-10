葛理漢：戰略模糊無效 若中侵台 支持派美軍協防

共和黨聯邦參議員葛理漢9日表示，防衛台灣，符合美國國安利益，必要時派兵赴台協防。(Getty Images)

共和黨聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham，南卡州)9日表示，擔憂台灣2024年總統選舉前，中國可能封鎖台灣，對美國造成考驗，故呼籲美國提升在台的戰備嚇阻力；葛理漢稱美國「戰略模糊」立場並不管用，對派遣美軍赴台協防，抱持開放態度。

葛理漢上「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目表示，台灣不成麻煩，他本人也不是麻煩，「普亭及習近平才是」，意指俄、中兩國領袖與兩人的擴張目標；美國加強東亞存在感，可望減輕習、普二人釋出的威脅。

Politico政治網站報導，葛理漢上節目發言之前，中共解放軍 已展開三天環台軍演，逼近台灣；軍演是繼蔡英文 總統赴美參訪、會見兩黨政要之後舉行。

解放軍高官表示，軍演是「嚴厲警告」；台灣國防部統計，單是9日跨越台灣海峽的解放軍軍機便有71架。

蔡英文赴美參訪，在哈德遜研究所(Hudson Institute)及雷根總統圖書館發表演說、會見兩黨政要，招致中國官員強烈反彈，稱此為「挑釁」，並制裁兩家機構。

葛理漢呼籲提升美國軍備，現在不提升，就會面臨戰爭；他提倡採取一系列嚇阻措施，以防中國軍事占領台灣。

葛理漢表示，他希望增加台灣所需的F-16戰機數目、訓練；假如碰到中國揮兵入侵，他支持派遣美軍協防台灣；「目前軍售有所積壓，我願解決它，也願把軍力移向南韓及日本」。

福斯周日新聞主播珊農‧布里姆(Shannon Bream)詢問葛理漢，假如台灣與中國之間緊張上升，是否支持授權美軍赴台；葛理漢回答說，國會必須自問，美國該不該與台灣取得國防協議。

葛理漢說，「所以國會面臨的問題是：我們應該與台島締定防衛協議？現在沒有，但應該有嗎？該有的。我對派遣美軍防衛台灣十分開放，因為那麼做符合我們的國安利益」。

葛理漢表示，他支持軍援台灣，雖信仰「一中政策」，但也願為台灣而戰，因為台灣是民主政體；美國支持台灣已有數十年。

布里姆指出，眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，德州)近日率團訪台，曾與記者討論派兵到台灣的可能性；麥考爾一樣不排除陳兵於台灣。

葛理漢聲稱，美國的「戰略模糊」開始不管用，「阿富汗撤軍之後，中國相信店門大開，可以在拜登總統睜眼瞧之下，侵門踏戶，取走一切想要的東西。」

葛理漢表示，沒人願見到第三次世界大戰，但美國人希望住在怎樣的世界？想看到台灣島被中國奪走，而九成的尖端晶片是台灣生產的，讓中國取得數位經濟的壟斷權嗎？他認為美國人不願見到世局如此。