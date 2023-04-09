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放棄保台 中就會滿足？美前國防官員：中國擴武野心不限於台灣

放棄保台 中就會滿足？ 美前國防官員：中國擴武野心不限於台灣

中央社／東京9日綜合外電報導
柯伯吉投書「日經亞洲」指出，近來各界關注，若中國進犯台灣，美國及其主要盟友日本、澳洲等是否該承諾保台。他認為，美國及其盟友不能保守地指望，只要他們棄台，中國就會滿足，而是應該認知到，中國的野心遠遠不止於這座島嶼。（美聯社）
柯伯吉投書「日經亞洲」指出，近來各界關注，若中國進犯台灣，美國及其主要盟友日本、澳洲等是否該承諾保台。他認為，美國及其盟友不能保守地指望，只要他們棄台，中國就會滿足，而是應該認知到，中國的野心遠遠不止於這座島嶼。（美聯社）

美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）投書媒體說，許多人或許覺得，若中國犯台，美國與其盟友不承諾保台可能更省事穩妥，但棄台並不會讓中國滿足，因為北京的野心不僅止於台灣。

柯伯吉7日投書「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，近來各界關注，若中國進犯台灣，美國及其主要盟友日本、澳洲等是否該承諾保台。許多人認為，切割台灣是不是會更簡單、更安全，畢竟台灣只是個靠近中國、距離美國非常遙遠的小島。

但柯伯吉認為，美國及其盟友不能保守地指望，只要他們棄台，中國就會滿足，而是應該認知到，中國的野心遠遠不止於這座島嶼。

他指出，從北京趾高氣昂、咄咄逼人的言辭和中國領導人習近平的個性，都能看出中國野心不僅止台灣，但中國野心讓人擔心、最讓人信服的理由，是中國正在擴充武裝部隊與海外軍事據點。

一國在國際安全場域會有何種作為，從一國的軍事發展或許最能窺知。從根本上來說，這是因為發展強大的軍事力量代價高昂，必須由上到下、由國家主導，需要多年的規劃和小心執行。

一國的軍事發展往往比外交聲明透露更多，因為官方立場很容易改變，而一個國家、尤其是有修正主義目標的國家，更有強大的動機隱藏。此外，就算領導人以較有限的目標進行軍事建設，繼任者也可能決定在前任領導層建立的基礎上有更多作為。

因此，根據一國的軍事發展來推斷其未來想做什麼，似乎就很合理了。從這點來看，中國正在建設的軍隊，顯然就是為了把軍力投射到台灣之外而設計。

北京正在打造的軍事力量明顯是為遠程力量投射而設計，而非單單向周邊鄰國展示肌肉，更別說只是為了捍衛領土。

北京正在開發核動力潛艦和大型航空母艦，這些都是不僅可在近海、也能在遠洋及深海投射決定性力量的「藍水海軍」的典型要素。

此外，中國也在大力發展的太空架構（space architecture）、遠程飛機、加油機、更強大的陸戰隊等等，都是一國想在整個亞洲、以及亞洲之外投射決定性力量的軍事特徵。

不只是軍力發展，積極尋求建立海外軍事基地，也是中國野心勃勃的證據。

根據美國政府的說法，北京正在追求或探索基地的清單包括南海島嶼；東南亞的柬埔寨、緬甸、泰國和印尼；印度洋地區的吉布地、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、肯亞、斯里蘭卡、塞席爾群島和坦尚尼亞；南太平洋的索羅門群島和萬那杜；甚至非洲大西洋沿岸的赤道幾內亞和安哥拉。

基於上述種種，再回到問題的起點：如果華盛頓、東京及其盟友放棄台灣，能指望北京征服台灣後就收手嗎？柯伯吉說，針對習近平的個性和中國想成為世界頭號強國的既定目標進行合理評估，都會顯示並非如此，但真正讓人擔心的是，中國的軍事力量將更延伸，擴及到台灣以外的地方。

若是如此，華盛頓、東京及其盟友就應做好保台準備，盼能藉著表明讓台灣屈從的努力很可能失敗，來阻止北京發動攻擊。

如果北京拿不下台灣，其軍力基本上就會被束縛在日本、台灣與菲律賓形成的島鏈之後；這麼一來，北京就不得不在美國及其盟友能容忍的基礎上，對其進一步崛起的條件進行談判。

但這種方法的關鍵前提是，美國與盟友能以合理的成本，有效地捍衛台灣。

柯伯吉表示，現在的軍事平衡繼續朝著對中國有利的方向轉變，繼續這樣下去只會提高北京攻台的可能性，而大家應該知道，那不會是北京野心的終點。

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