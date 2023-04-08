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逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

編譯潘勛／綜合7日電
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

不隸屬中國共產黨所轄「愛國教會」管理的家庭式「深圳改革宗聖道教會」(又名「五月花號教會」)63名成員6日晚間離開泰國，分乘班機於7日抵達華府及紐約，估計他們將獲得美國基於人道理由給予政治庇護，未來將落腳於德州；基督教人權組織「對華援助協會」(ChinaAid)主席傅希秋(Bob Fu)表示，參與援救這批教徒的有美國國會、外交界及聯合國單位，一周來的經歷可謂出現神蹟。

「達拉斯晨間新聞」(Dallas Moring News)7日報導，這次尋求庇護的教徒預計經由達拉斯、福和市(Fort Worth)，改定居在德州泰勒(Tyler)市。

多方營救 關鍵48小時 泰終放人

流浪三年的中國深圳改革宗聖道教會(「五月花號教會」)的63名成員，日前被泰國驅逐...
流浪三年的中國深圳改革宗聖道教會(「五月花號教會」)的63名成員，日前被泰國驅逐出境，前往美國。圖為他們上月31日離開泰國的Nongprue警察局，前往芭堤雅的芭堤雅省法院。 (美聯社)

這63位教徒已逃出中國三年，先是前往南韓濟州島，但當局拒絕庇護他們，一行人遂在2022年8月轉往泰國，但到上周在芭達雅的簽證已經逾期，因此遭泰國警方逮捕拘留，並被處以罰款，隨後被帶到曼谷拘留在移民設施中。

這63名教徒包括28名成年人及35名兒童和嬰兒。

對華援助協會出力協助這批教眾；傅希秋指出，參與營救的有美、泰官員、活躍人士、聯合國官署，過程中中共官方介入，差一點迫使這些基督徒回國；談判非常艱苦，尤其在過去48小時，但最終談出成果，曼谷當局允許教眾赴美，由美國悉數接收。

隱私及安全考量 國務院未說明

流浪三年的中國深圳改革宗聖道教會(「五月花號教會」)的63名成員，日前被泰國驅逐...
流浪三年的中國深圳改革宗聖道教會(「五月花號教會」)的63名成員，日前被泰國驅逐出境，前往美國。圖為他們上月31日離開泰國的Nongprue警察局，前往芭堤雅的芭堤雅省法院。 (美聯社)

國務院7日聲明表示，出於隱私及安全考量，對深圳改革宗聖道教會一行的情形無可奉告。

非官方組織「人權觀察」(Human Rights Watch)上周發表聲明，呼籲泰國方面別把這63名教眾遣返中國，不然他們在中國會遭到迫害、折磨等嚴重傷害。

人權觀察亞洲部門主任伊蓮‧皮爾森(Elaine Pearson)在聲明中表示，中國在國家主席習近平統治下，對拒絕加入官方教會的家庭式教會的領袖、信眾，騷擾、蠻橫逮捕及囚禁日益增多。

「首批家庭式教會 大舉逃出中國」

人權促進人士表示，深圳聖道教會信眾是第一批以大團體方式逃出中國的家庭式教會。

新澤西州的共和黨籍聯邦眾議員、國會及行政當局中國委員會(CECC)主席克里斯·史密斯(Chris Smith)發表題為「五月花成員安全抵達美國」的聲明說：「中國基督教會成員在逃離共產主義中國的宗教迫害後，終於能夠在美國自由踐行信仰了。」

他在聲明中提到，這些中國基督徒抵達美國正逢基督教的耶穌受難日，而周日是復活節。他說：「假如他們被強行遣返中國，他們將受到監禁和嚴厲迫害。」

華爾街日報報導，深圳聖道教會創辦於2012年，被中國官方視為非法組織，教眾表示面臨官方騷擾；2019年底及2020年初，許多信眾離開中國，滯留南韓濟州島。

達拉斯晨間新聞指出，以人道假釋進入美國的這批信眾是否有律師協助，為他們申請庇護，目前並不清楚，不過有一點明顯可知，中國人在聯邦移民法院獲得勝訴的機率很高。

雪城大學助理教授柯徹(Austin Kocher)指出，從本會計年度來看，華人尋求庇護被駁回僅16%，相比整體駁回率的50%，要低很多；聯邦政府對逃出共產國家的人看來更容易提供庇護。

庇護 泰國 國務院

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