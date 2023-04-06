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制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

世界新聞網／輯
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

眾院議長麥卡錫未理會北京的警告，5日如期在加州會晤中華民國總統蔡英文後，包括中共中央台辦、全國人大外事委員會、外交部、國防部及駐美大使館五大部門發出連串譴責，制裁蕭美琴和兩個基金會。中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。

據新華社，中國中共中央台辦發言人7日授權宣布對蕭美琴實施制裁，並決定對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2家機構採取懲戒措施。

中國國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」在民進黨當局指使下，以「民主」、「自由」、「合作」藉口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。

朱鳳蓮表示，中國方面決定對上述2家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入中國和香港、澳門特別行政區，禁止中國有關組織和個人與其進行合作。

北京時間7日上午11時，中國外交部再公布《關於對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施的決定》

中國外交部公告稱「對哈德遜研究所董事會主席薩拉斯特恩、所長約翰瓦特斯，負責雷根圖書館日常維護的雷根基金會前執行主任約翰希布斯奇、首席行政官喬安妮雷克等4名個人：

（一）凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；

（二）禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

（三）對其本人不予簽發簽證、不准入境。

國台辦發言人朱鳳蓮7日表示。(新華社)
國台辦發言人朱鳳蓮7日表示。(新華社)

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