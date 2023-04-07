如何報復蔡麥會？習近平「2個考量」面臨艱難抉擇

蔡英文（左）與眾院議長麥卡錫（右）5日於雷根圖書館進行閉門會談。（中央社）

眾院議長麥卡錫未理會北京 的警告，5日如期在加州會晤中華民國總統蔡英文 後，包括中共 中央台辦、全國人大外事委員會、外交部、國防部及駐美大使館五大部門發出連串譴責，制裁蕭美琴和兩個基金會，未有如去年8月，時任國會眾院議長的裴洛西訪台和蔡英文會晤後，在台島周圍封鎖軍演的行動。

紐約時報認為，北京未來的任何報復行動，都讓中國國主席習近平面對艱難的抉擇，因為除須考量中美關係之外，另一個重要因素還要考慮台灣明年1月舉行的總統選舉。

上周曾在紐約出席蔡英文閉門演說的哈德遜研究所(Hudson Institute)亞太安全計畫主任克羅寧(Patrick M. Cronin)認為，「中國沒有上次裴洛西訪台般舉行聲勢浩大的軍演，但它將會掐住台灣的喉嚨」。

也有分析認為，中國強烈抨擊蔡麥會，是要向台灣、台灣選民及美國發出信號，提升台灣國際形象的做法是中共不會接受的，但同時在行動上有所克制，則是要避免傷及國民黨的選情。

由於蔡英文明年篤定下台，若出現台海危機，只會有助激發台灣選民對民進黨的支持。

報導指出，這樣的情況過去屢見不爽，從1996年的飛彈危機讓李登輝順利贏得連任；乃至2020年香港鎮壓反政府暴亂，使蔡英文從低支持率中反彈成功連任，都是如此。

歐巴馬時代的中國政策顧問，現任布魯金斯研究院高級研究員哈斯(Ryan Hass)指出，北京在表達不滿的同時，也留下將來若有需要，可以將行動進一步升級的空間。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛表示，北京已從過去的經驗了解到，每當台灣選舉總統時，若它發出充滿火藥味的強硬言論，反會激發台灣選民反彈支持民進黨；但台灣國立政治大學外交系副教授黃奎博認為，不管選舉總統與否，若中共認為核心利益受損，絕不會在台灣問題上讓步及手軟。

華盛頓智庫全球台灣研究中心副主任鄭哲軒(John Dotson)認為，北京相對克制，是裴洛西的訪問發生在中共二十大之前，習近平有必要果斷回應；其次，北京現正積極努力提升作為全球和平締造者的地位。

此外，時值馬英九訪問大陸，此時不想激化衝突而削弱國民黨。