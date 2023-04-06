如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持

蔡英文總統即將結束出訪行程返台，她6日在洛杉磯與隨團媒體茶敘。（記者丘采薇／攝影）

中華民國 總統蔡英文 即將結束出訪行程返台，她6日在洛杉磯與隨團媒體茶敘。有媒體問，如何看待「疑美論」？蔡英文表示，所謂疑美論，有些是刻意的解讀情勢，有些是對事情資訊不足產生的疑問，但這一趟行程，不論是到友邦訪問或是過境，過程中美方所提供的協助，以及在過去很長時間跟美國國會議員互動，都強烈感受到對台灣的支持。

蔡英文說，尤其是5日美國眾議院議長麥卡錫 跟好幾位國會議員出席會談，討論共同關切的議題，對國際社會來講，對台灣人民來講，都是滿清楚的訊息。

被問到5日與麥卡錫及美國眾議員會談中，是否討論到認知作戰？蔡英文說，過去很多國際到台灣訪問的朋友，大家都會提到這個問題，這確實是國際上所關心的議題，5日會談難免有議員會提到，但沒有花很多時間在這個議題上。她也說，有很多正在討論關於台灣的法案，這些意見交換時間比較長。

媒體也問，5日會談是否有提到半導體？蔡英文說，當然有帶過，半導體對雙方來講都是重要的發展跟議題，有簡單交換意見。

另麥卡錫對外提到必須確保對台軍售並及時抵達台灣。蔡英文說，我方確實跟美方有軍事採購，也希望這些軍事採購能夠如期交貨。