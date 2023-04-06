我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技推升史指 但四周來首跌

張家界天空步道4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持

記者丘采薇／洛杉磯即時報導
蔡英文總統即將結束出訪行程返台，她6日在洛杉磯與隨團媒體茶敘。（記者丘采薇／攝影）
蔡英文總統即將結束出訪行程返台，她6日在洛杉磯與隨團媒體茶敘。（記者丘采薇／攝影）

中華民國總統蔡英文即將結束出訪行程返台，她6日在洛杉磯與隨團媒體茶敘。有媒體問，如何看待「疑美論」？蔡英文表示，所謂疑美論，有些是刻意的解讀情勢，有些是對事情資訊不足產生的疑問，但這一趟行程，不論是到友邦訪問或是過境，過程中美方所提供的協助，以及在過去很長時間跟美國國會議員互動，都強烈感受到對台灣的支持。

蔡英文說，尤其是5日美國眾議院議長麥卡錫跟好幾位國會議員出席會談，討論共同關切的議題，對國際社會來講，對台灣人民來講，都是滿清楚的訊息。

被問到5日與麥卡錫及美國眾議員會談中，是否討論到認知作戰？蔡英文說，過去很多國際到台灣訪問的朋友，大家都會提到這個問題，這確實是國際上所關心的議題，5日會談難免有議員會提到，但沒有花很多時間在這個議題上。她也說，有很多正在討論關於台灣的法案，這些意見交換時間比較長。

媒體也問，5日會談是否有提到半導體？蔡英文說，當然有帶過，半導體對雙方來講都是重要的發展跟議題，有簡單交換意見。

另麥卡錫對外提到必須確保對台軍售並及時抵達台灣。蔡英文說，我方確實跟美方有軍事採購，也希望這些軍事採購能夠如期交貨。

蔡英文 麥卡錫 中華民國

上一則

蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續

延伸閱讀

史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統

史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統
蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續

蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續
出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應

出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應
馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

熱門新聞

川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56

超人氣

更多 >
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅