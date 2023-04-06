蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 哥姊都來了

蔡英文過境美西行程接近尾聲，她在洛杉磯市中心舉辦僑宴。(圖:總統府提供)

蔡英文 總統過境美西行程接近尾聲，她5日在洛杉磯 市中心舉辦僑宴，包括大姊蔡鳳嬌、二姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政都到場參與。對於蔡英文和美國眾院議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，蔡鳳嬌說，她從電視上看到蔡麥會，台美關係有這樣的突破，是大家都樂見的事，跟妹妹已經有6年沒見，這次見到很開心。

5日美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、加州 副州長康伊蓮（Eleni Koulanakis）、美國聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、艾薩（Darrell Issa）、趙美心（Judy Chu）、康納（Ro Khanna）、朴銀珠（Michelle Steel）及加州州眾議員謝德智（Tri Ta）都到場與會。

蔡英文表示，她很高興再次於美國洛杉磯過境，台美社群的熱情歡迎令她十分感動。她要感謝代理州長庫拉納奇斯（Kounalakis）的接待，讓大家享受美麗的加州艷陽，也感謝在場的美國國會議員及友人今晚一同與會。「謝謝你們的盛情款待，以及對台灣人民展現的友誼。」

康伊蓮表示，歡迎大家來到加州，加州全力支持總統拜登所主張的和平繁榮的台灣，加州跟台灣有強健的經貿、夥伴關係，未來將繼續強化合作。

蔡英文提到，5日早上，她很榮幸有機會在麥卡錫的安排下，在雷根圖書館與跨黨派的國會領袖會面。雙方討論非常熱絡，內容攸關台美共同的價值與利益，其中包括印太區域的和平穩定、台美社會的繁榮發展，以及捍衛民主自由。

蔡英文表示，她向美國國會議員說明，台灣人民擁有堅強的韌性，堅決捍衛及維護現有的生活方式，並持續深化與美國長期堅定的夥伴關係。麥卡錫與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓她深深動容，「他們支持台灣的舉動，讓我們知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。」

蔡英文認為，今晚與會貴賓的到來證明一件事，也就是台灣做為世界的一股良善力量，永遠不會孤軍奮戰。當然，在場台美社群成員的慷慨與積極，也幫助台灣在世界各地建立起深刻的友誼，其中也包括今晚與會的多位貴賓。

蔡英文說，5日真的很開心看到這麼多洛杉磯的鄉親，5日是她3年來第一次出國訪問，這次主要是去貝里斯及瓜地馬拉，過境美國，前一階段過境紐約，在回家路上到了洛杉磯。她知道5日有很多好朋友，都是洛杉磯在地的僑胞，但她相信也有從其他地方過來的僑胞朋友。過去3年多，全球都籠罩在疫情之下，很多人沒辦法回到台灣，全世界人員的往來也受到很多限制，幸好有各位在美國的各個領域幫助台灣，也讓世界更關注台灣。

蔡英文強調，面對威權主義不斷擴張，「民主、自由就是我們堅守的價值、是我們的生活方式。台灣會繼續跟美國，以及所有民主夥伴，共同捍衛我們的價值，維護區域的和平穩定。」