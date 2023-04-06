我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 哥姊都來了

記者丘采薇／洛杉磯即時報導
蔡英文過境美西行程接近尾聲，她在洛杉磯市中心舉辦僑宴。(圖:總統府提供)
蔡英文過境美西行程接近尾聲，她在洛杉磯市中心舉辦僑宴。(圖:總統府提供)

蔡英文總統過境美西行程接近尾聲，她5日在洛杉磯市中心舉辦僑宴，包括大姊蔡鳳嬌、二姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政都到場參與。對於蔡英文和美國眾院議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，蔡鳳嬌說，她從電視上看到蔡麥會，台美關係有這樣的突破，是大家都樂見的事，跟妹妹已經有6年沒見，這次見到很開心。

5日美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、加州副州長康伊蓮（Eleni Koulanakis）、美國聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、艾薩（Darrell Issa）、趙美心（Judy Chu）、康納（Ro Khanna）、朴銀珠（Michelle Steel）及加州州眾議員謝德智（Tri Ta）都到場與會。

蔡英文表示，她很高興再次於美國洛杉磯過境，台美社群的熱情歡迎令她十分感動。她要感謝代理州長庫拉納奇斯（Kounalakis）的接待，讓大家享受美麗的加州艷陽，也感謝在場的美國國會議員及友人今晚一同與會。「謝謝你們的盛情款待，以及對台灣人民展現的友誼。」

康伊蓮表示，歡迎大家來到加州，加州全力支持總統拜登所主張的和平繁榮的台灣，加州跟台灣有強健的經貿、夥伴關係，未來將繼續強化合作。

蔡英文提到，5日早上，她很榮幸有機會在麥卡錫的安排下，在雷根圖書館與跨黨派的國會領袖會面。雙方討論非常熱絡，內容攸關台美共同的價值與利益，其中包括印太區域的和平穩定、台美社會的繁榮發展，以及捍衛民主自由。

蔡英文表示，她向美國國會議員說明，台灣人民擁有堅強的韌性，堅決捍衛及維護現有的生活方式，並持續深化與美國長期堅定的夥伴關係。麥卡錫與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓她深深動容，「他們支持台灣的舉動，讓我們知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。」

蔡英文認為，今晚與會貴賓的到來證明一件事，也就是台灣做為世界的一股良善力量，永遠不會孤軍奮戰。當然，在場台美社群成員的慷慨與積極，也幫助台灣在世界各地建立起深刻的友誼，其中也包括今晚與會的多位貴賓。

蔡英文說，5日真的很開心看到這麼多洛杉磯的鄉親，5日是她3年來第一次出國訪問，這次主要是去貝里斯及瓜地馬拉，過境美國，前一階段過境紐約，在回家路上到了洛杉磯。她知道5日有很多好朋友，都是洛杉磯在地的僑胞，但她相信也有從其他地方過來的僑胞朋友。過去3年多，全球都籠罩在疫情之下，很多人沒辦法回到台灣，全世界人員的往來也受到很多限制，幸好有各位在美國的各個領域幫助台灣，也讓世界更關注台灣。

蔡英文強調，面對威權主義不斷擴張，「民主、自由就是我們堅守的價值、是我們的生活方式。台灣會繼續跟美國，以及所有民主夥伴，共同捍衛我們的價值，維護區域的和平穩定。」

蔡英文說，接下來的挑戰還有很多，就像各位來美國打拚，克服萬難，開創了自己的一片天。她要告訴大家，即使再多再難的挑戰，台灣不會被擊倒，會走出自己的路。她也相信，全球的局勢要穩定，台灣一定要更團結、台灣一定要更強大、台灣一定要更安全。「我們一起努力，成為穩定台灣、穩定世界的力量。」

加州副州長康伊蓮（Eleni Koulanakis）。(圖:總統府提供)
加州副州長康伊蓮（Eleni Koulanakis）。(圖:總統府提供)

蔡英文 加州 洛杉磯

上一則

不滿蔡麥會 央視批：美國把台灣當棋子和提款機

延伸閱讀

蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單

蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單
蔡麥會後跨黨派記者會 麥卡錫：若訪台 用個人名義

蔡麥會後跨黨派記者會 麥卡錫：若訪台 用個人名義
華府、北京都想「追求」 BBC：台灣陷入危險三角戀

華府、北京都想「追求」 BBC：台灣陷入危險三角戀
蔡麥會／ 近200家媒體報導 維安滴水不漏 防暴犬出動

蔡麥會／ 近200家媒體報導 維安滴水不漏 防暴犬出動

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪