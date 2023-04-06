我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

布林肯重申蔡麥會符合先例 中國不應加劇緊張

編譯盧炯燊／綜合5日電
正在布魯塞爾出席北約外長會議的國務卿布林肯，5日在記者會上重申台灣高層過境並非新鮮事，行之有年，舉行會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。(Getty Images)
正在布魯塞爾出席北約外長會議的國務卿布林肯，5日在記者會上重申台灣高層過境並非新鮮事，行之有年，舉行會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。(Getty Images)

蔡英文與麥卡錫會晤的同時，國務卿布林肯在布魯塞爾表示，中國大陸和台灣的任何一方都不應做出任何破壞現狀的舉動；他同時警告中國若強行改變台灣現狀，地球每個國家都會受到打擊；但布林肯也重申美國不會與中國直接對抗。

布林肯5日在布魯塞爾出席北約外長會議期間，先是在記者會重申台灣高層過境美國並非新鮮事，總統「過境」時的會晤與活動也都符合先例。他認為北京不應以過境為由，採取任何加劇緊張局勢的行動。

外長會議結束後，布林肯在接受歐洲新聞電視台(Euronews)專訪時再次談及美中關係，警告如果北京對台灣採取單方面行動，將會產生深遠且有巨大破壞性的後果。

他說從北約盟國到亞洲夥伴方面聽到，若中國在台灣問題上的行動導致危機出現，那全球每個國家都會受到影響。

布林肯指出，「每天全球商業交通往來有50%要經過台灣海峽，我們的智能手機、洗碗機及汽車所需的半導體，有70%是在台灣製造。」「如果中國的行動導致某種危機，那將對全球經濟產生可怕的破壞性影響，這就是為什麼世界各國都希望各方面都表現得負責任。」

他又說，「在台灣問題上，我們的政策幾十年來都是一貫的。中國大陸和台灣的任何分歧都需要和平解決，任何一方都不應做出任何破壞現狀的事情，也不應採取任何單方面行動來破壞現狀。」

布林肯表示華盛頓不會改變長期以來的一個中國政策，即中華人民共和國是中國唯一合法政府。他說：「我們一直非常清楚，我們不希望、不尋求衝突。我們不是要遏制中國。相反，我們希望維護和平、穩定，創造機會。」

布林肯指出，每個國家都與中國有著「複雜且非常重要」的關係，必須保持「去風險而非脫鉤」(de-risking rather than decoupling)的戰略。正在北京訪問的歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)早前在談到歐中關係時，也表達了這種策略。

布林肯 北京 北約

上一則

蔡麥會幕後／照流程防意外 台美避免刺激中 但也留懸念

下一則

檢方起訴川普案由遭質疑 罪名是否成立 專家這麼說

延伸閱讀

布林肯：蔡英文過境美並非新鮮事 北京不應以此為藉口

布林肯：蔡英文過境美並非新鮮事 北京不應以此為藉口
中國駐美大使空懸逾3個月破紀錄 凸顯雙方關係鬧僵

中國駐美大使空懸逾3個月破紀錄 凸顯雙方關係鬧僵
美再提供26億軍援給烏克蘭 將採購坦克彈藥、雷達等

美再提供26億軍援給烏克蘭 將採購坦克彈藥、雷達等
美俄外長通話 布林肯要求立釋被拘華爾街日報記者

美俄外長通話 布林肯要求立釋被拘華爾街日報記者

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪