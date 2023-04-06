布林肯重申蔡麥會符合先例 中國不應加劇緊張

正在布魯塞爾出席北約外長會議的國務卿布林肯，5日在記者會上重申台灣高層過境並非新鮮事，行之有年，舉行會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。(Getty Images)

蔡英文與麥卡錫會晤的同時，國務卿布林肯 在布魯塞爾表示，中國大陸和台灣的任何一方都不應做出任何破壞現狀的舉動；他同時警告中國若強行改變台灣現狀，地球每個國家都會受到打擊；但布林肯也重申美國不會與中國直接對抗。

布林肯5日在布魯塞爾出席北約 外長會議期間，先是在記者會重申台灣高層過境美國並非新鮮事，總統「過境」時的會晤與活動也都符合先例。他認為北京 不應以過境為由，採取任何加劇緊張局勢的行動。

外長會議結束後，布林肯在接受歐洲新聞電視台(Euronews)專訪時再次談及美中關係，警告如果北京對台灣採取單方面行動，將會產生深遠且有巨大破壞性的後果。

他說從北約盟國到亞洲夥伴方面聽到，若中國在台灣問題上的行動導致危機出現，那全球每個國家都會受到影響。

布林肯指出，「每天全球商業交通往來有50%要經過台灣海峽，我們的智能手機、洗碗機及汽車所需的半導體，有70%是在台灣製造。」「如果中國的行動導致某種危機，那將對全球經濟產生可怕的破壞性影響，這就是為什麼世界各國都希望各方面都表現得負責任。」

他又說，「在台灣問題上，我們的政策幾十年來都是一貫的。中國大陸和台灣的任何分歧都需要和平解決，任何一方都不應做出任何破壞現狀的事情，也不應採取任何單方面行動來破壞現狀。」

布林肯表示華盛頓不會改變長期以來的一個中國政策，即中華人民共和國是中國唯一合法政府。他說：「我們一直非常清楚，我們不希望、不尋求衝突。我們不是要遏制中國。相反，我們希望維護和平、穩定，創造機會。」

布林肯指出，每個國家都與中國有著「複雜且非常重要」的關係，必須保持「去風險而非脫鉤」(de-risking rather than decoupling)的戰略。正在北京訪問的歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)早前在談到歐中關係時，也表達了這種策略。