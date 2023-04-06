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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

先氣球事件、再蔡麥會 布林肯訪中更難

編譯潘勛／綜合5日電
今年2月發生中國軍事偵察汽球闖入美國領空，國務卿布林肯立即取消訪中行程，迄今未恢復。圖為美空軍U-2高空偵察機2月3日在高空近距離拍攝到中方偵察汽球。(美聯社)
今年2月發生中國軍事偵察汽球闖入美國領空，國務卿布林肯立即取消訪中行程，迄今未恢復。圖為美空軍U-2高空偵察機2月3日在高空近距離拍攝到中方偵察汽球。(美聯社)

前國務院官員表示，2月一枚中國偵察氣球飄過美國領空，拜登政府因此取消國務卿布林肯北京行，但此後想恢復兩國高層談判，都吃北京當局閉門羮；而眾院議長麥卡錫5日會見蔡英文總統後，恐影響中國恢復與美全面接觸的意願。

Politico政治網站5日報導，氣球事件之後，拜登政府想恢復的不僅是布林肯訪中行程，還有其他高階官員的，以及安排拜登總統與中國國家主席習近平的電話交談，但北京目前不想進行高層接觸，凸顯過去幾個月，美中關係陷入更嚴重的困境。

這位前官員表示，原本美中高層都想把日益動盪的雙邊關係穩定下來，現在變得像美國想打交道，但中國政府有所顧忌。北京當局愈來愈憎恨美國對台軍售、美台官員接觸，中國表示，那麼做會鼓勵台灣的台獨分子。

當然，取消美中高層會談總是有一定程度的外交演戲；但美國長久以來偏好維持與主要對手如中、俄能穩定溝通。一些美國官員憂慮，北京的愛面子外交正損傷兩競爭對手國的重要溝通行為，碰到重大危機恐影響到全球。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)上周指出，中方一直不願就建立信任、溝通危機或設立熱線進行討論，鑑於美軍在印太左近演練，勢必面臨更多挑戰。

美國要與中國打交道也有自己的侷限，布林肯中國行就是很好例子，但美方表示，布林肯只是延後訪中，另強調美國不想斬斷與中關係。

但北京指出，蔡英文會晤麥卡錫是無法接受的行為；中國外交部發言人毛寧4日指蔡麥會「損害中國主權及領土完整」。

中國恢復與美方高層接觸，速度多快、有多大熱情，可能要看蔡麥會給全世界的觀感如何。

蔡麥會假如看來很正式、精心安排，讓蔡英文看來像一國元首，但中國並不承認台灣以國家地位而存在，那麼北京恐怕繼續冷淡對待美方高層。

「民主國家國防基金會」(Foundation for Defense of Democracies)專家辛格頓(Craig Singleton)指示，蔡麥會必須達成微妙平衡，既向外界展示團結，又不致於給北京過度反應的憑據。

北京 布林肯 拜登

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