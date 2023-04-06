中駐美使館致信施壓 國會議員公開電郵「絕不退讓」

在中華民國總統蔡英文 與國會眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)及17位兩黨國會議員會面前夕，中國駐美大使館參贊發電子郵件給多位議員，呼籲取消具挑釁意味的會談，並稱中方「不會坐視不管」；在兩人5日會見之後，中方外交部與國防部6日清晨接連發表聲明，指控蔡英文「過境竄美」。

中國國防部並稱，人民解放軍會堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。中國外交部聲明指，「美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文過境竄美，與美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫高調會見，為台獨分裂言論提供講台，實質是美台相互勾連，以過境為幌子，縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

華府政治新聞網站Axios報導，眾院前議長裴洛西去年訪台，中國官員對此仍耿耿於懷；蔡英文5日在南加雷根圖書館與麥卡錫及17位民主黨與共和黨議員見面前夕，一封長達五頁的電郵寄到多位議員辦公室信箱，署名為中國駐美大使館負責國會事務的參贊「李香」(Li Xiang，音譯)。

這封「警告信」敦促議員取消會面，警告蔡麥會若執意進行，中方不會坐視不管，後果自負。

李香在信中寫道，「我們敦促美方避免促成美國議員和蔡英文的會晤，並停止一切形式的美台官方互動」，「我必須指出，中國不會坐視公然挑釁，而且很可能會採取必要和果斷的行動，以應對不受歡迎的情況。讓我們一起防止這樣的事情發生。」

收到電郵的共和黨籍眾議員辛森(Ashley Hinson，愛阿華州)辦公室決定公開信件內容，批評中方干預美國議員行程是「中共的可悲威脅」，並稱「我們將會不屈不撓地捍衛自由並與台灣站在一起，絕不退縮。我期待與蔡英文總統會面，並重申我們對台灣和所有熱愛自由的國家的承諾」。