我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

中駐美使館致信施壓 國會議員公開電郵「絕不退讓」

特派記者賴錦宏、編譯陳韻涵／綜合報導

在中華民國總統蔡英文與國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)及17位兩黨國會議員會面前夕，中國駐美大使館參贊發電子郵件給多位議員，呼籲取消具挑釁意味的會談，並稱中方「不會坐視不管」；在兩人5日會見之後，中方外交部與國防部6日清晨接連發表聲明，指控蔡英文「過境竄美」。

中國國防部並稱，人民解放軍會堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。中國外交部聲明指，「美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文過境竄美，與美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫高調會見，為台獨分裂言論提供講台，實質是美台相互勾連，以過境為幌子，縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

華府政治新聞網站Axios報導，眾院前議長裴洛西去年訪台，中國官員對此仍耿耿於懷；蔡英文5日在南加雷根圖書館與麥卡錫及17位民主黨與共和黨議員見面前夕，一封長達五頁的電郵寄到多位議員辦公室信箱，署名為中國駐美大使館負責國會事務的參贊「李香」(Li Xiang，音譯)。

這封「警告信」敦促議員取消會面，警告蔡麥會若執意進行，中方不會坐視不管，後果自負。

李香在信中寫道，「我們敦促美方避免促成美國議員和蔡英文的會晤，並停止一切形式的美台官方互動」，「我必須指出，中國不會坐視公然挑釁，而且很可能會採取必要和果斷的行動，以應對不受歡迎的情況。讓我們一起防止這樣的事情發生。」

收到電郵的共和黨籍眾議員辛森(Ashley Hinson，愛阿華州)辦公室決定公開信件內容，批評中方干預美國議員行程是「中共的可悲威脅」，並稱「我們將會不屈不撓地捍衛自由並與台灣站在一起，絕不退縮。我期待與蔡英文總統會面，並重申我們對台灣和所有熱愛自由的國家的承諾」。

蔡英文 麥卡錫 眾院

上一則

中國標榜「聯合巡航」 對台換打法律戰

下一則

「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

延伸閱讀

蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？

蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？
麥卡錫目前沒有計畫赴台 見蔡英文後籲加速對台軍售

麥卡錫目前沒有計畫赴台 見蔡英文後籲加速對台軍售
裴洛西讚蔡英文、麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰

裴洛西讚蔡英文、麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰
蔡英文、麥卡鍚用詞選詞謹慎 會晤後「發言皆未提到中國」

蔡英文、麥卡鍚用詞選詞謹慎 會晤後「發言皆未提到中國」

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪