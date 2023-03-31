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蔡英文下周加州會晤麥卡錫 華郵：美軍提高戒備

記者程嘉文、編譯張君堯、盧炯燊／綜合報導
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美台施壓的最重要指標。（美聯社）
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美台施壓的最重要指標。（美聯社）

台灣國安局長蔡明彥30日答覆立委江啟臣詢問中共可不可能利用蔡英文總統返台時，再度在台灣周邊軍演？蔡明彥說，不能排除，目前本來就是共軍的演訓期，例如目前在南海有操演；預估對方可能採取的方式，一是戰備警巡的增加，二是舉行實戰化演訓。

但蔡明彥也說，預期蔡英文過境美國期間與聯邦眾院議長麥卡錫會面的狀況，將沒有去年8月、前任眾議長裴洛西訪台那麼嚴重。他表示，對美中台三方來說，沒有意外就是共同利益，會透過溝通避免意外發生。

不過，華盛頓郵報報導，麥卡錫將成為在美國領土會晤台灣領袖的最高層級美國官員，拜登政府正準備因應中國的強烈反應，美軍印太司令部正提高戒備。

蔡英文過境美國，引起美中台三方緊張，尤其過境洛杉磯時是否見眾院議長麥卡錫，特別令...
蔡英文過境美國，引起美中台三方緊張，尤其過境洛杉磯時是否見眾院議長麥卡錫，特別令外界關注。圖為蔡英文參觀在紐約的雲海嚴選柑仔店時，掀起大同電鍋的鍋蓋。（中央社）

蔡明彥在答覆立委陳以信質詢時說，預估此次局面不若上次複雜；目前星、馬、西、法、歐盟執委會高層都在中國訪問，一旦局勢緊張，他們會中止訪問。

蔡英文預定4月5日在加州會晤麥卡錫，相對於台灣政府官員對台海情勢的研判，美方官員相對謹慎。華郵報導，中方的反應可能是嚴厲反對或制裁麥卡錫等美國官員，也可能展現軍事力量，比照或超越去年8月裴洛西訪台後的軍演規模。

匿名美國官員透露，美國情報界認為，北京可能認為蔡英文與麥卡錫的會面不會比裴洛西訪台更挑釁，但這名官員說，「現實情況是美方官員不知道北京將如何應對蔡英文訪美」，並強調「這種不確定性凸顯局勢的多變性，而中方最終會做出自己的決定」。

麥卡錫 蔡英文 裴洛西

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