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短評／ 蔡英文與麥卡錫會晤的變數與選舉考量

編譯張佑生
蔡英文總統正過境美國。記者張文馨／攝影
蔡英文總統正過境美國。記者張文馨／攝影

台灣總統蔡英文任內第7次，也是中華民國總統自1994年以來的第29次過境美國，正如火如荼進行中。眾所周知，這次過境最具分量的重頭戲，就是蔡英文回程時與聯邦眾議院議長麥卡錫（ Kevin McCarthy）的會晤，這將是中華民國總統過境美國至今，見到最高階的美國政治人物。

值得注意的是這兩天「華爾街日報」和「華盛頓郵報」的報導，相繼談到拜登政府對於「蔡麥會」可能引發北京做出比去年8月圍島軍演更大的軍事動作，深感憂慮，是否會讓「蔡麥會」出現變數？

華府的邏輯很簡單：如果北京能夠將去年8月時任眾院議長裴洛西訪台，當成發動大規模軍演的藉口，「蔡麥會」也可能被當成藉口。

儘管美方屢屢強調，單純過境，北京不應以此為藉口，無須小題大作。但隱憂仍在，因為要怎麼反應，操在北京之手。

而且，此陣不比前陣，多了蔡英文與麥卡錫會面的橋段。華爾街日報披露，蔡英文一抵達紐約，美方就忙著跟台北確認一切行程按照往例進行，盡量減低媒體曝光度。

裴洛西去年訪台後，當時還在野的麥卡錫就揚言，當上議長後也要比照辦理。曾來台訪問的華府智庫「蘭德公司」資深國防事務分析師辜雄偉（Derek Grossman）指出，據說蔡政府好不容易說服麥卡錫先別來台灣，而是等蔡英文訪美時再見面，一是讓北京比較找不到動武藉口，二是趁機幫民進黨2024總統大選製造利多。

據傳裴洛西去年訪台前，蔡政府曾在拜登政府的指示下試圖勸退，惹得裴洛西很不高興。麥卡錫說北京不能干涉他要去哪裡；同樣，拜登也無法干涉國會議長行程，只能透過台北來勸說。

辜雄偉表示，向來將自身利益考量擺在盟友前面的華府政治人物，願意接納蔡政府的建議，可喜可賀；副作用是：更改會面地點反而可能讓北京認為威嚇有效；而且，麥卡錫並未排除日後訪台的可能性。只是，不想幫民進黨倒忙的話，最好等到總統大選投票結束後再說。

北京也自有盤算，去年的軍演讓民進黨從原本高喊的「抗中保台」變成「和平保台」，反映出對島內民心變化的精準判斷。雖然民進黨版的「和平保台」可行性幾乎是零，但是為了選票，無論多麼空洞的漂亮話都是要講的，因為已經有成功的前例。

北京 麥卡錫 蔡英文

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