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蔡英文過境美國 北京：強烈譴責美方執意安排

中央社台北30日電
中華民國總統蔡英文(中)抵達紐約進行過境外交。中國外交部表示，對美國不顧嚴正交涉和警示，執意安排過境，予以強烈譴責。(美聯社)
中華民國總統蔡英文(中)抵達紐約進行過境外交。中國外交部表示，對美國不顧嚴正交涉和警示，執意安排過境，予以強烈譴責。(美聯社)

中華民國總統蔡英文出訪中美洲友邦，昨天抵達紐約進行過境外交。中國外交部當日下午表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，對美國不顧嚴正交涉和警示，執意安排過境，予以強烈譴責。

中國外交部30日下午舉行例行記者會，據環球網、澎湃新聞報導，有媒體提問，蔡英文過境美國紐約，期間或會見美方官員、國會議員，參加哈德遜研究所頒獎典禮並發表演講，中方對此有何回應？

中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美國政府與台灣進行任何形式官方接觸。

她說，中方對於美方不顧嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文過境「竄美」提出嚴正抗議，予以強烈譴責。

毛寧還稱，美台相互勾連，以「過境」為幌子，安排蔡英文在美從事政治活動，妄圖藉此提升美台官方往來和實質關係，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

她說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」、「兩個中國」或「一中一台」承諾落到行動上，停止任何形式美台官方往來、停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

毛寧最後稱，中方將繼續密切關注跟蹤事態發展，「堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約，專機於美東時間29日下午3時抵達紐約甘迺迪國際機場。返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

中華民國總統蔡英文(中)抵達紐約進行過境外交。中國外交部表示，對美國不顧嚴正交涉...
中華民國總統蔡英文(中)抵達紐約進行過境外交。中國外交部表示，對美國不顧嚴正交涉和警示，執意安排過境，予以強烈譴責。(美聯社)

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

蔡英文 中華民國 眾院

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