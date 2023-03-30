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蔡英文抵紐約前夕 白宮警告中國「勿找藉口挑釁台海」

記者張文馨／紐約報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（歐新社）
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（歐新社）

中華民國總統蔡英文一行降落在紐約甘迺迪機場前夕，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日在白宮例行記者會主動提到，蔡英文今起過境美國，過境符合美國長期且不變的「一個中國」政策，過境並非新鮮事，歷次中華民國總統過境美國都很順利；北京不應以此為藉口，在台海周邊挑釁。

亞太助卿簡報 取消又恢復

蔡過境美國備受關注，這是美國官員首次主動提到此事；此外，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）原定28日舉行簡報會說明蔡英文過境事宜，一度取消，最新宣布康達將在30日對記者簡報。取消再恢復的變化，也引人關注。

柯比說，蔡英文過境美國，這符合美國長期的對台灣非官方關係，也符合美國依然不變的一中政策。

柯比說，台灣基於旅行考量做出過境決定，「過境不是訪問。」這是私人的且非官方的。

柯比說，過境不是新鮮事，每位中華民國總統都會過境美國，蔡英文自己就曾6度過境，每次都沒有意外；蔡英文過去過境美國，會晤國會議員、州級和地方官員，也會公開露面。

柯比表示，蔡英文也曾過境紐約和洛杉磯，中華人民共和國不應以此為藉口，在台海周遭挑釁。

柯比說，「他們沒有理由激烈反應或以任何方式反應過度，這是平常事，蔡英文曾六度過境，沒有甚麼罕見的。」他再次表示，北京完全沒有理由作出其他不同的反應。

至於美中關係，柯比表示，美中針對台灣議題存在分歧，不過雙方40多年來都能管理這些分歧；美國總統拜登和政府一直確保對北京的溝通管道暢通，也持續希望在諸多議題上都能落實，美國會持續努力。

彭博資訊28日報導，白宮國家安全顧問蘇文（Jake Sullivan）於24日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話；柯比表示，無法證實這篇報導，只能說，美中各層級已就總統過境和等議題展開討論。

柯比 蔡英文 中華民國

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