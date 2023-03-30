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蔡英文若與麥卡錫接觸 國台辦稱堅決回擊

記者陳政錄、張心／台北—約紐連線報導
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美方施壓的最重要指標。（美聯社）
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美方施壓的最重要指標。（美聯社）

中華民國總統蔡英文出訪過境美國，中國方面反應強烈。國台辦發言人朱鳳蓮警告，蔡英文若與眾院議長麥卡錫接觸，中國必將採取措施堅決回擊。

中國駐紐約總領事黃屏也撰文說，麥卡錫眾議長若不汲取前眾議長裴洛西的錯誤教訓，無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美兩國關係。中美人民擁有密切聯繫和共同利益，麥卡錫眾議長打「台灣牌」帶來的惡果將不得不由期盼中美友好的兩國普通民眾承受。

台灣的陸委會主委邱太三則在訪問中指出，蔡英文此次過境美國，中共在軍事上不會比去年裴洛西議長訪台那次更猛，「但也會有一些軍事上的騷擾動作」。陸委會指出，中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙。陸委會並呼籲北京當局，平常心看待蔡英文出訪，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係。

蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美方施壓的最重要指...
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美方施壓的最重要指標。（Getty Images）

朱鳳蓮在例行記者會回答提問時表示，台灣當局領導人所謂「過境」本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上「兜售」台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持。

朱鳳蓮說，「蔡英文『過境』，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。她如果與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

她並敦促美方嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文過境訪問甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾。中國外交部發言人毛寧則指出，中方已多次就蔡英文「過境竄美」問題向美方提出嚴正交涉。

黃屏要求美方不要干涉中國內政。中國人民有權問：為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八·一七」公報向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計畫？

黃屏表示，台灣問題對中美關係的極端重要性和高度敏感性如何強調都不為過。中國國務委員兼外交部長秦剛曾指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。

蔡英文 麥卡錫 中華民國

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