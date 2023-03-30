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民主峰會登場 拜登砸6.9億阻民主倒退

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統在第二屆民主國家峰會上致詞，台灣也有立委獲邀，主辧方也給烏克蘭顯著地位。（美聯社）
拜登總統在第二屆民主國家峰會上致詞，台灣也有立委獲邀，主辧方也給烏克蘭顯著地位。（美聯社）

以線上會議方式舉行的第二屆民主峰會29日登場，拜登總統在開幕致詞中表示，對全球民主健康狀況持樂觀態度，宣稱儘管民主制度近年來持續倒退，但領袖們正「力挽狂瀾」；拜登並宣布美國將斥資6億9000萬元，支持世界各地民主計畫，從自由獨立媒體到自由公正選舉等。台灣也有代表受邀與會。

兩位台灣立法委員—時代力量黨主席王婉諭和民進黨的范雲，受邀出席峰會的立法部門會議。美國也賦予正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭顯著的地位。

拜登說：「今天，我們可以自豪地說，全球民主變得更強，而非更弱；全球獨裁正在變弱，而非變強。這是我們所有人直接努力的結果。」

拜登總統在第二屆民主國家峰會上致詞，台灣也有立委獲邀，主辧方也給烏克蘭顯著地位。...
拜登總統在第二屆民主國家峰會上致詞，台灣也有立委獲邀，主辧方也給烏克蘭顯著地位。（美聯社）

首屆峰會由美國獨力主辦，中國和俄羅斯大使在會中大肆批評、指責拜登以冷戰思維造成全球分歧；本屆民主峰會則找來哥斯大黎加、荷蘭、南韓和尚比亞四國共同主辦，全球包括台灣在內共120個國家應邀與會，但中國並未在受邀之列；共同主持視訊會議的南韓總統尹錫悅也同意主辦下屆的民主峰會。

有些國家不願夾在華府和北京兩大重要經濟和軍事體之間，例如巴基斯坦收到邀請，但和2021年一樣選擇不出席。

拜登指出，他想藉著舉辦這次峰會，促進有關運用科技「推進民主治理」的討論，確保此類技術「不會被用來破壞民主治理」。拜登政府官員透露，美國已與10個國家就政府應如何使用監視技術的指導原則達成協議，內容即將正式宣布。

拜登2020年競選總統時承諾舉辦民主峰會；首屆峰會2021年12月舉行。這項議程已成為拜登政府努力建立更深層次聯盟、推動獨裁傾向國家進行適度變革的重要結構。

首屆民主峰會舉行後，俄羅斯入侵鄰國烏克蘭、發動二戰以來歐洲最大規模戰爭，美中兩國因中國擴大在印太等地區的軍事和經濟影響力而關係緊張；與此同時，各國已擺脫新冠疫情。

繼首屆峰會承諾提供4億2400萬元後，拜登於本屆峰會再提供6億9000萬元，藉由協助舉行自由的選舉、推動獨立媒體，加強對抗貪腐的行動，在海外推動民主。

但也有批評人士說，這場峰會凸顯拜登政府在推動人權及民主作為其外交政策重點的進展停滯不前。

拜登 民主峰會 俄羅斯

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