影／蔡英文抵紐約 AIT新主席接機 美政要出席僑宴

蔡英文總統搭乘華航專機抵達紐約。記者丘采薇／攝影

台灣總統蔡英文 出訪中美洲，並過境美國東西岸。稍早蔡總統搭乘的華航專機已經抵達紐約，台駐美代表蕭美琴及美國在台協會（AIT）新任主席羅森伯格登機迎接，這次也是羅森伯格上任後首度與蔡總統見面。

Breaking: Taiwan President Tsai Ing-Wen arrives in New York City on a 2-day transit stop. pic.twitter.com/WLefP4KP6J — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) 2023年3月29日

總統府在專機降落紐約之前，公布蔡總統在紐約第一天的部分行程，包括蔡總統下機後將前往位於紐約曼哈頓市中心的下榻飯店，與美方人員會晤，但總統府尚未公布會晤名單。晚上7時，蔡總統將參加在哈德遜河旁「The Glasshouse」舉辦的大型僑宴，總統府表示，今晚僑宴上，除了僑胞代表，也有美國政要將參與，不過總統府未公布美國政要名單，並強調將於事後說明。

中央社報導，蔡英文29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯 ，期間將與選區位於加州的麥卡錫 （Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

總統府副秘書長張惇涵在專機抵達紐約JFK甘迺迪國際機場前向隨團媒體說明表示，29日紐約主要行程，是出席當地時間晚間7時的僑宴，宴會上除台僑外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精彩豐富」。

針對此次民主夥伴共榮之旅，黨政人士詮釋，總統此行走出穩健、民主、世界3條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與美國眾議院議長麥卡錫會晤，經過綿密籌劃，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，更為台灣贏得國際支持。

此外，國安人士表示，為壓縮蔡英文過境美國可能帶來的國際效應，根據台美治安情資，中國駐美大使館日前接獲中國外交部訓令，要求紐約、洛杉磯兩處總領事館動員當地中國僑民，成員包括兩岸統派人士的和統會及幫派份子「紅藍合流」，準備在蔡英文過境期間，進行各種陳抗騷擾。