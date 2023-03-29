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密利：美軍應加緊西太平洋部署 未來5年將決定美中關係

記者張文馨／華盛頓報導
參謀首長聯席會議主席密利在參院作證時表示，美軍應加緊在西太平洋的部署，接下來五年將決定美中關係的未來。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利在參院作證時表示，美軍應加緊在西太平洋的部署，接下來五年將決定美中關係的未來。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)28日在參院作證時表示，美軍應加緊在西太平洋的部署，接下來五年將決定美中關係的未來；此外，若北京入侵台灣，他相信美國盟友會在需要的時刻站出來。

參院軍事委員會28日邀請國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和密利將軍說明下年度國防預算。

密利計畫今年退休，結束43年的軍事生涯，他在聽證會反覆提到，美國應準備好應對中國。

密利表示，中國仍是美國的頭號長期地緣戰略安全挑戰，他們正努力在10年內成為亞洲區域霸權，並在本世紀中葉超越美國整體軍力。

密利說，北京挑明2049年，並朝此方向行動，可能與美國或中方鄰國發生衝突；密利也說，這是美國首次面對兩個主要核武大國，中俄都可能影響美國利益與生活方式，但與中俄開戰既非無可避免，也不是迫在眉睫。

密利表示，面對中國的行動，西太平洋國家正在武裝自己，且期待美國在西太平洋地區的存在，因此奧斯丁訪問菲律賓。

密利說，美軍在西太平洋重新部署，阻止與中國在西太平洋和其他區域的侵略，避免軍事衝突；美國必須加緊動作，「接下來的五年，我認為，將決定我們與中國關係的未來。」

奧斯丁表示，五角大廈加大在太平洋的投資部署，擴大與合作夥伴的演習規模和範圍，預計新建九艘戰艦，投資潛艦製造基地，採購兩艘維吉尼亞級攻擊潛艦，與一艘哥倫比亞級戰略潛艦；投資包含極音速的遠程火力；及擴大投資美國國防工業以生產彈藥等。

針對台灣，奧斯丁表示，美國正設法強化台灣的後備力量，依據台灣關係法提供協助，他將檢視政策，盡可能地簡化美軍與台灣的互動限制，並持續現行做法以協助台灣增加自身能力。

密利表示，所有國家都為自己的戰略利益採取行動，美國在太平洋地區有多個由參議院批准的雙邊防禦條約，美國與南韓、日本、菲律賓、泰國和澳洲的關係「很鐵」；美國在各地都有盟友網路，但中國大陸的朋友不是太多，北京的行事只是單純的交易，且正試圖從全球各地攫取自然資源。

被問到美國的盟友是否會為了中國入侵台灣挺身而出，密利表示，美國與許多國家關係密切是一大優勢，他確實認為這些國家會在需要的時候站出來。

國防部長奧斯丁28日在參院軍事委員會上為國防預算作證。(美聯社)
國防部長奧斯丁28日在參院軍事委員會上為國防預算作證。(美聯社)

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