觀察站／馬英九「祭祖行」降低政治味 馬辦、陸方謹慎拿捏

中華民國前總統馬英九(中)出發前往大陸祭祖前在桃園機場發表談話。(記者黃仲明／攝影)

中華民國 前總統馬英九 搭機抵達上海、隨即前往南京，開啟他大陸祭祖和交流之行。儘管馬英九辦公室強調，此行主要就是祭祖及帶領台灣青年學子赴陸交流，是單純民間活動，但是馬英九終究是中華民國前總統，這身分到哪裡都不會改變，他這次踏上大陸土地，即成為兩岸分治74年來，首位踏上對岸的卸任元首，他在大陸的一言一行，其實都可謂具有「政治性」。

馬英九抵達南京後，並沒有外界揣測與北京 高層會晤，僅與江蘇省領導官員餐敍，預計在南京會見當地官員，都是地方性禮貌會晤，符合馬辦出發前強調民間而非政治性參訪的期待。

馬辦和大陸方面其實也很清楚，無論雙方怎麼定調這次行程的「民間性質」，仍舊躲不過綠營的砲火攻擊，也因為兩岸關係緊繃，美中台互動極為敏感，加上蔡英文總統訪美在即，凡此種種都加深了外界看待馬英九赴陸的「政治色彩」。因此，如何一定程度降低馬此行的政治味，馬辦和北京顯然都經過謹慎拿捏。

從形式上來說，降低接機的官員層級可能就是一種因應作法。馬英九27日抵達上海浦東機場，陸方是由國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏等人接機，僅從官員的級別看，確實偏低，不如前副總統連戰2005年前往大陸進行「和平之旅」，當時陸方由時任國台辦主任陳雲林接機。

而且，大陸官媒新華社27日對於馬英九抵達上海的報導，既簡短又平淡。全文不過97字，兩度提到馬英九，都沒有冠上任何頭銜。如此低調的官媒報導也屬罕見。

總統府和綠營都將馬是否有受到「前元首級的禮遇」，看待馬英九此行是否有對等尊嚴，然而馬辦早已料到規格再怎麼高，也有文章可作，寧可將此行定位為「民間團體」訪問，因而行前即強調「客隨主便」，不只接待人選，還包括安排規格，因此馬搭陸航而非華航，離開浦東機場搭乘中巴而非禮賓車，都是為了務實而不虛禮，馬辦和大陸都有低調的需求與共識，反而簡化政治爭議。

儘管大陸方面似乎降低了接機官員的層級，但在實質的接待安排上，卻顯得一點也不怠慢。例如大陸方面其實對馬英九訪團非常禮遇，不僅座車有警察開道，大陸高鐵還完全配合馬英九的行程，時間晚了幾分鐘才發車。從細節處可見，陸方高度重視馬英九此行，並非虛言。

淡江大陸所教授趙春山也指出，馬英九這趟前往大陸就是場民間交流，行程也避開北京，盡量淡化政治味，陸方由陳元豐赴滬接機，是禮貌的展現。