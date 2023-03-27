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馬抵南京中山陵拜謁落款民國紀年 確認中華民國現狀

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馬英九南京中山陵高喊「中華民國」 和平奮鬥振興中華

特派記者賴錦宏／南京28日電
馬英九在中山陵致詞時公開提及「中華民國」，並喊出「和平、奮鬥、振興中華」。（特派記者賴錦宏／攝影）
馬英九在中山陵致詞時公開提及「中華民國」，並喊出「和平、奮鬥、振興中華」。（特派記者賴錦宏／攝影）

中華民國前總統馬英九28日上午在南京中山陵發表講話，在中外媒體面前高喊「中華民國」。馬英九指出，國父孫中山1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。他除提出「和平奮鬥、振興中華」，並呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

馬英九上午約8時50分抵達南京中山陵拜謁，並以「中國國民黨前主席馬英九」名義向國父孫中山獻花致敬。馬前總在拜謁完中山陵和中山陵紀念館後對媒體致詞時。馬英九說，「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」；「回想當時的中國，滿清政府貪汙腐敗，積弱不振、飽受列強侵略」。

「幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出『驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府』的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年（清宣統3年），推翻滿清，終結中國4,000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」」。

馬英九表示，國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

馬英九指出，民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，馬英九基金會的數十位同仁與同學，從台灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

馬英九抵達南京中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）
馬英九抵達南京中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）
馬英九抵達南京中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）
馬英九抵達南京中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬英九 中華民國 國民黨

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