台首位卸任總統登陸 馬英九今訪中 丁薛祥上海接機 元首規格接待

中華民國前總統馬英九27日啟程赴陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。(本報系資料照)

中華民國 前總統馬英九 赴大陸祭祖之旅將於27日下午開始，據了解，中共中央政治局常委丁薛祥將在浦東機場 迎接。

馬英九訪中行程共12天，這也是兩岸分治74年以來，第一位踏進大陸土地的卸任中華民國元首。

行程12天 上海、南京、武漢、湘潭、重慶

上海官員表示，馬英九搭乘的大陸國航班機將在27日下午4時40分(台北時間)抵達上海浦東機場，他在機場受到貴賓禮遇，和當地官員簡單寒暄，隨後前往上海虹橋高鐵站，搭乘高鐵赴南京。

浦東機場方面表示，已做好接待的準備，停機坪將鋪上紅地毯，以元首貴賓規格接待。

上海官員表示，由於時間和行程非常緊迫，馬英九在機場停留的時間不會太長。然後經由貴賓通道出浦東機場，再前往高鐵站。

馬英九此行將自上海開始，先去國民政府首都南京、武昌起義的武漢，回湖南湘潭老家祭祖，再到戰時「陪都」重慶，最後再回到上海。祭祖之旅會在上海和平飯店、豫園做為終點。

祭祖之旅 等同抗日戰爭歷史之旅

馬英九的祭祖之旅，還將赴南嶽忠烈祠、四行倉庫、抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地、南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園等，也可說是「抗日戰爭歷史之旅」。

復原歷史 學者盼兩岸共寫抗戰史

不少兩岸學者希望，馬英九此行能夠呼籲將抗戰遺址及歷史更完整地復原，推進兩岸共寫抗戰史。

廈門大學台灣研究院副院長季燁表示，馬英九赴大陸祭祖、交流，本身就是兩岸關係重要突破。他指馬此行有三個「特殊」，包括身分、時間和行程，「反映了台灣有識之士避戰避險的努力，反映了台灣民眾求和平、求穩定、求發展的主流民意」。