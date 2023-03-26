中軍事進步快速 五角大廈盼矽谷新創公司助美造先進武器

馬斯克的私人太空企業「太空探索科技公司」獵鷹9號火箭，在夜空中畫出美麗弧線。（美聯社）

華爾街日報26日報導，隨著美國汲汲趕上中國軍事進步的速度，五角大廈 正尋求加州 新創公司的協助，致力資助和研發新的武器技術，並逐漸培養更敏銳、靈活的武器供應商。

有看法擔憂美國國防產業的兼併，已造成仰賴少數大企業，而這些企業的研發工作則依賴美國政府資助，如此生態正妨礙創新。前述美國國防部 推動運用民間資本的新做法，正處於對該生態擔憂的環境下。

與此同時，在若干關鍵技術領域，從小型無人機到高超音速（極音速）飛彈，中國已居於領先地位。幾位現任與前五角大廈官員指稱，此一優勢出於中國政府利用外部的官民「引導基金」。

加州史丹佛大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）共同創辦人布蘭克（Steve Blank）就指出，根據部分估計，北京對科技業的注資逾1兆美元。

布蘭克形容，中國的組織方式像矽谷，反觀五角大廈的更像美國底特律市的1家汽車製造商，「這不是1場公平的決鬥」。

拜登政府甫請求挹注1億1500萬美元予名稱為「戰略資本辦公室」（Office of Strategic Capital）的五角大廈新單位。該辦公室旨在吸引更多投資，尤其是「風險資本」，亦即為產生被視為對美國軍方至關重要的技術和產品之公司引資。為了獲得來自傳統國防部門以外的好構想，在五角大廈支持下有諸多作為，新設該辦公室是其中的最新舉措。

受華府聚焦中國的政策「激勵」，前述相關做法也符合風險資本投資人對軍方生意愈來愈濃厚的興趣，例如馬斯克的私人太空企業「太空探索科技公司」（SpaceX）即成功贏得美國國防部的訂單。