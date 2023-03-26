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移民局：B1/B2簽證可找工作 但上班前須先轉換身分

記者顏伶如／綜合報導
移民局上周推文，明確表示B1/B2簽證持有者可以在美國找工作，但要先辦妥身分轉換，才能合法工作。(取自移民局推特)
移民局上周推文，明確表示B1/B2簽證持有者可以在美國找工作，但要先辦妥身分轉換，才能合法工作。(取自移民局推特)

美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)在推特發表聲明指出，持觀光、商務簽證入境美國的外籍人士，如今可以在美國找工作或參加面試

為了澄清與工作證有關的消息混淆，公民及移民服務局在推文中寫道，持B-1、B-2以及B-3簽證入境美國的外籍人士，如今可以在美國找工作以及參加面試。

不過，公民及移民服務局在推文中強調，持觀光、商務簽證入境者找到工作之後，必須在開始上班之前，確認簽證類別已經轉換完成。

公民及移民服務局推文寫道：「許多民眾都曾詢問，身分為B-1或B-2簽證期間能不到尋找新工作。答案是可以的。尋找就業機會以及為了就業參加面試，都是持有B-1或B-2簽證時受到准許的活動。」

求職期間 須申請更改身分

B-1或B-2簽證持有人在美國找工作期間，必須提出更改非移民身分的申請，並且取得特殊狀況工作許可。B-1或B-2簽證持有人也可以申請更改雇主。

公民及移民服務局說，即使之前持有的非移民簽證遭到取消，在美國停留的時間仍然可以超過60天的寬限期，但如果沒有在規定時間內完成身分轉換，最後可能必須帶著家屬一同離境。

然而，申請簽證身分更改如果遭到拒絕，申請人就必須離開美國，要先轉換到另一種簽證，才能開始工作。

公民及移民服務局表示，非移民勞工如果丟掉工作，不管是自願失業或非自願失業，在符合條件的情況下，如果按照程序提出申請，可以獲准繼續留在美國，包括提出更改非移民身分申請，或提出調整移民身分申請及申請特殊狀況工作許可。

簽證 移民 面試

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