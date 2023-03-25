我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻

記者張文馨／華盛頓報導
加拿大總理杜魯多(右)24日陪同拜登總統(左)到加拿大國會演講，兩人相談甚歡。(Getty Images)
加拿大總理杜魯多(右)24日陪同拜登總統(左)到加拿大國會演講，兩人相談甚歡。(Getty Images)

美國與加拿大24日宣布，兩國就非法移民議題達成合作共識，加拿大可以遣返非法越過邊境的無證移民；兩國還宣布共同投資關鍵礦物和封裝半導體，從開採礦物到技術開發，建構安全可靠的北美供應鏈，帶動兩國經濟發展並提升國家安全。

重申台海和平穩定重要性

23日展開訪問加拿大行程的拜登總統，24日還與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在渥太華重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮的重要性，這也是國際社會安全和繁榮的不可或缺要素，美加鼓勵和平解決兩岸議題。

拜登此行與加拿大達成一項新的移民協議，自25日起實施新措施，兩國將合作阻擋無證移民跨越陸路邊境尋求庇護，包含加方可關閉兩國邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路(Roxham Road)，以避免越來越多的中南美洲無證移民從美國越境到加拿大尋求庇護。

加提1.5萬名合法移民計畫

拜登總統(左)24日與加拿大總理杜魯多(右)在渥太華舉行聯合記者會宣布，美加兩國...
拜登總統(左)24日與加拿大總理杜魯多(右)在渥太華舉行聯合記者會宣布，美加兩國就非法移民議題達成合作共識，加拿大可以遣返非法越過邊境的無證移民。(Getty Images)

作為交換，加方同意基於人道理由，為1萬5000名來自南美及中美洲無證移民提供新的合法移民計畫，這將有助減輕美國承受來自南部的無證移民的壓力。

就在本周，中國國家主席習近平到訪莫斯科，強化中俄關係；拜登造訪渥太華，與杜魯多總理會談，赴加拿大國會演說，還舉行聯合記者會，「中俄對美加」展現出全球主要國家競合的動作頻頻。

拜登在記者會說，他不會小看中俄結盟，這可能讓情況變得更糟，但與此同時，美國、加拿大和西方社會有著團結的聯盟，「我們是正在擴張的聯盟，反對陣營卻沒有」。

拜登說，外界關注中國可能向俄羅斯軍援致命武器，「現在還沒有但不代表他們不會」，若真的發生了，西方國家會更加團結。

推動跨境半導體製造走廊

杜魯多表示將與美國合作推動跨境半導體製造走廊，IBM和加拿大率先簽署一項協議，擴大先進半導體封裝的國內研究與發展；半導體將帶動潔淨能源、通信和運算等領域的進步。

根據聯合聲明，美國預計投入5000萬美元，加拿大挹注2億5000萬元加幣(約1億8100萬美元)來投資半導體。

聯合聲明提到，美加將打造一條北美關鍵礦產供應鏈，這攸關經濟與國家安全；美國去年宣布已提供2億5000萬美元的企業補貼，加拿大24日宣布將投入30億元加幣(約21億7000萬美元)用來投資生產所需的基礎設施和流程強化。

加拿大擁有豐富的礦產，是生產電動汽車與電池的重要原料；而中國掌握關鍵礦物的加工，被認為是主導者；美加此舉將有助於降低對中方的依賴。

拜登總統(右)24日在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。兩國聯...
拜登總統(右)24日在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。兩國聯合聲明提到，美加將打造一條北美關鍵礦產供應鏈。(Getty Images)

拜登24日在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。

此外，拜登與杜魯多還譴責俄羅斯非法無端的侵略，重申支持烏克蘭與捍衛每一寸的北約領土；美國與加拿大意識到中華人民共和對國際秩序構成的長期挑戰，包含經濟脅迫、非市場政策與作為，以及迫害人權等；即便在利益重疊處與中方合作，美加依然致力於確保能與中國公平有效地競爭。

加拿大 非法移民 拜登

上一則

中官民齊批美TikTok聽證會 周受資被讚「孤膽英雄」

下一則

科技新戰場 美中海底電纜角力內幕曝光

延伸閱讀

彭博：拜習通話還要再等等 習近平尚未回覆通話要求

彭博：拜習通話還要再等等 習近平尚未回覆通話要求
紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞
美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴

美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴
拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

熱門新聞

川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
福斯新聞(Fox News)報導，紐約執法機關內一名知情人士表示，21日(周二)將不會提控及逮捕前總統川普。(美聯社)

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

2023-03-21 11:35

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光