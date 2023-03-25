美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻

加拿大總理杜魯多(右)24日陪同拜登總統(左)到加拿大國會演講，兩人相談甚歡。(Getty Images)

美國與加拿大 24日宣布，兩國就非法移民 議題達成合作共識，加拿大可以遣返非法越過邊境的無證移民；兩國還宣布共同投資關鍵礦物和封裝半導體，從開採礦物到技術開發，建構安全可靠的北美供應鏈，帶動兩國經濟發展並提升國家安全。

重申台海和平穩定重要性

23日展開訪問加拿大行程的拜登 總統，24日還與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在渥太華重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮的重要性，這也是國際社會安全和繁榮的不可或缺要素，美加鼓勵和平解決兩岸議題。

拜登此行與加拿大達成一項新的移民協議，自25日起實施新措施，兩國將合作阻擋無證移民跨越陸路邊境尋求庇護，包含加方可關閉兩國邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路(Roxham Road)，以避免越來越多的中南美洲無證移民從美國越境到加拿大尋求庇護。

加提1.5萬名合法移民計畫

拜登總統(左)24日與加拿大總理杜魯多(右)在渥太華舉行聯合記者會宣布，美加兩國就非法移民議題達成合作共識，加拿大可以遣返非法越過邊境的無證移民。(Getty Images)

作為交換，加方同意基於人道理由，為1萬5000名來自南美及中美洲無證移民提供新的合法移民計畫，這將有助減輕美國承受來自南部的無證移民的壓力。

就在本周，中國國家主席習近平到訪莫斯科，強化中俄關係；拜登造訪渥太華，與杜魯多總理會談，赴加拿大國會演說，還舉行聯合記者會，「中俄對美加」展現出全球主要國家競合的動作頻頻。

拜登在記者會說，他不會小看中俄結盟，這可能讓情況變得更糟，但與此同時，美國、加拿大和西方社會有著團結的聯盟，「我們是正在擴張的聯盟，反對陣營卻沒有」。

拜登說，外界關注中國可能向俄羅斯軍援致命武器，「現在還沒有但不代表他們不會」，若真的發生了，西方國家會更加團結。

推動跨境半導體製造走廊

杜魯多表示將與美國合作推動跨境半導體製造走廊，IBM和加拿大率先簽署一項協議，擴大先進半導體封裝的國內研究與發展；半導體將帶動潔淨能源、通信和運算等領域的進步。

根據聯合聲明，美國預計投入5000萬美元，加拿大挹注2億5000萬元加幣(約1億8100萬美元)來投資半導體。

聯合聲明提到，美加將打造一條北美關鍵礦產供應鏈，這攸關經濟與國家安全；美國去年宣布已提供2億5000萬美元的企業補貼，加拿大24日宣布將投入30億元加幣(約21億7000萬美元)用來投資生產所需的基礎設施和流程強化。

加拿大擁有豐富的礦產，是生產電動汽車與電池的重要原料；而中國掌握關鍵礦物的加工，被認為是主導者；美加此舉將有助於降低對中方的依賴。

拜登總統(右)24日在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。兩國聯合聲明提到，美加將打造一條北美關鍵礦產供應鏈。(Getty Images)

拜登24日在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。

此外，拜登與杜魯多還譴責俄羅斯非法無端的侵略，重申支持烏克蘭與捍衛每一寸的北約領土；美國與加拿大意識到中華人民共和對國際秩序構成的長期挑戰，包含經濟脅迫、非市場政策與作為，以及迫害人權等；即便在利益重疊處與中方合作，美加依然致力於確保能與中國公平有效地競爭。