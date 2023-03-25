加國人口成長創66年新高 移民成主力
加拿大統計局(Statistics Canada)22日公布人口統計數據顯示，由於海外移民人口激增，在今年1月1日前12個月內，該國總人口破紀錄增加105萬人，同時締造該國自1957年以來的最高年人口增長率2.7%，達到3957萬人，其中約96%都是來自海外的移民。
據報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)自2015年上任以來，積極吸引海外移民，以紓解國內勞動力短缺、減緩人口老化速度，並於去年11月宣布一項三年計畫，希望每年提高移民人數，預計2023年核准46萬5000人擁有永久居留權，並在2025年將目標增加至50萬人；接收大量受到俄烏戰爭、阿富汗人道危機以及今年土耳其和敘利亞邊境強震等天災人禍波及而選擇移民海外的災民。
杜魯多政府22日也宣布將一項安置烏克蘭人及家屬的臨時計畫延長至7月，截至目前，已接獲近100萬份申請並核准其中60萬多份；根據該計畫，已有超過13萬人抵達加拿大，並預計2025年前引進150萬移民。
多倫多大學(University of Toronto)全球移民研究學者漢森教授(Randall Hansen)表示：「加拿大人希望世界相信他們更開放、自由和包容，但這全是無稽之談。」他告訴英國廣播公司(BBC)記者，加拿大多元文化理念為建立「國族認同」(national identity)，以便與鄰國美國區隔；同時加拿大對移民的積極態度係透過嚴格邊境管制，從世界各地挑選「最優秀、最聰明」的移民。
根據加拿大官方新聞稿，該國在2022年已經接納43萬7000名移民，同時該國非永久居留人數增加60萬7782人，是「申請移民人數破紀錄的一年」。
根據加拿大統計局資料顯示，該國2022年人口增長幅度是「經濟合作暨發展組織」(Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD)38個會員國的第一位，同時也是G7人口增長速度最快的國家，未來若能夠繼續維持每年2.7%人口增長率，該國總人口數將在26年內增加一倍。
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