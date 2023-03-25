加國人口成長創66年新高 移民成主力

加拿大 統計局(Statistics Canada)22日公布人口統計數據顯示，由於海外移民 人口激增，在今年1月1日前12個月內，該國總人口破紀錄增加105萬人，同時締造該國自1957年以來的最高年人口增長率2.7%，達到3957萬人，其中約96%都是來自海外的移民。

據報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)自2015年上任以來，積極吸引海外移民，以紓解國內勞動力短缺、減緩人口老化速度，並於去年11月宣布一項三年計畫，希望每年提高移民人數，預計2023年核准46萬5000人擁有永久居留權，並在2025年將目標增加至50萬人；接收大量受到俄烏戰爭、阿富汗人道危機以及今年土耳其和敘利亞邊境 強震等天災人禍波及而選擇移民海外的災民。

杜魯多政府22日也宣布將一項安置烏克蘭人及家屬的臨時計畫延長至7月，截至目前，已接獲近100萬份申請並核准其中60萬多份；根據該計畫，已有超過13萬人抵達加拿大，並預計2025年前引進150萬移民。

多倫多大學(University of Toronto)全球移民研究學者漢森教授(Randall Hansen)表示：「加拿大人希望世界相信他們更開放、自由和包容，但這全是無稽之談。」他告訴英國廣播公司(BBC)記者，加拿大多元文化理念為建立「國族認同」(national identity)，以便與鄰國美國區隔；同時加拿大對移民的積極態度係透過嚴格邊境管制，從世界各地挑選「最優秀、最聰明」的移民。

根據加拿大官方新聞稿，該國在2022年已經接納43萬7000名移民，同時該國非永久居留人數增加60萬7782人，是「申請移民人數破紀錄的一年」。

根據加拿大統計局資料顯示，該國2022年人口增長幅度是「經濟合作暨發展組織」(Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD)38個會員國的第一位，同時也是G7人口增長速度最快的國家，未來若能夠繼續維持每年2.7%人口增長率，該國總人口數將在26年內增加一倍。