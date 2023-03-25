我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

加國人口成長創66年新高 移民成主力

編譯俞仲慈／綜合24日電

加拿大統計局(Statistics Canada)22日公布人口統計數據顯示，由於海外移民人口激增，在今年1月1日前12個月內，該國總人口破紀錄增加105萬人，同時締造該國自1957年以來的最高年人口增長率2.7%，達到3957萬人，其中約96%都是來自海外的移民。

據報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)自2015年上任以來，積極吸引海外移民，以紓解國內勞動力短缺、減緩人口老化速度，並於去年11月宣布一項三年計畫，希望每年提高移民人數，預計2023年核准46萬5000人擁有永久居留權，並在2025年將目標增加至50萬人；接收大量受到俄烏戰爭、阿富汗人道危機以及今年土耳其和敘利亞邊境強震等天災人禍波及而選擇移民海外的災民。

杜魯多政府22日也宣布將一項安置烏克蘭人及家屬的臨時計畫延長至7月，截至目前，已接獲近100萬份申請並核准其中60萬多份；根據該計畫，已有超過13萬人抵達加拿大，並預計2025年前引進150萬移民。

多倫多大學(University of Toronto)全球移民研究學者漢森教授(Randall Hansen)表示：「加拿大人希望世界相信他們更開放、自由和包容，但這全是無稽之談。」他告訴英國廣播公司(BBC)記者，加拿大多元文化理念為建立「國族認同」(national identity)，以便與鄰國美國區隔；同時加拿大對移民的積極態度係透過嚴格邊境管制，從世界各地挑選「最優秀、最聰明」的移民。

根據加拿大官方新聞稿，該國在2022年已經接納43萬7000名移民，同時該國非永久居留人數增加60萬7782人，是「申請移民人數破紀錄的一年」。

根據加拿大統計局資料顯示，該國2022年人口增長幅度是「經濟合作暨發展組織」(Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD)38個會員國的第一位，同時也是G7人口增長速度最快的國家，未來若能夠繼續維持每年2.7%人口增長率，該國總人口數將在26年內增加一倍。

移民 加拿大 邊境

上一則

「悶到快窒息」 15無證客困德州火車貨櫃 2人喪命

下一則

美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州

延伸閱讀

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞
美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴

美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴
美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素
加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

熱門新聞

川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
福斯新聞(Fox News)報導，紐約執法機關內一名知情人士表示，21日(周二)將不會提控及逮捕前總統川普。(美聯社)

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

2023-03-21 11:35

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光