蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中共無否決權

前白宮國安顧問歐布萊恩。（中央社）

中華民國總統蔡英文 將出訪中美洲友邦並過境美國，傳將在加州會晤眾議院 議長麥卡錫 （Kevin McCarthy），外界臆測目的為降低中國反應。前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指出，麥卡錫是強力的台灣支持者，「中共沒有否決權，不能隨便決定美國政治人物要見誰」。

蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國紐約和洛杉磯，外媒報導，蔡英文將在加州雷根圖書館發表演說並會晤眾議院議長麥卡錫。

歐布萊恩以全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組主席身分，率領智庫團於日前抵台訪問，並在今天下午舉辦記者會。

媒體詢問，蔡英文與麥卡錫會晤地點選在美國而非台灣，是否為降低中國反應。歐布萊恩回應說，台灣歷任元首出國訪問美國領袖或外國領導人相當正常，「中國小題大作，試圖藉此改變現狀」。

歐布萊恩指出，有聽說蔡英文會和麥卡錫會晤，但尚未獲得證實；麥卡錫是強力的台灣支持者，也支持共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）率領的美國眾議院中國問題特別委員會，「相信跟蔡英文的會面會非常棒、很豐碩」。

歐布萊恩強調，中共沒有否決權，不能隨便決定美國政治人物要見誰；蔡英文去年和民主黨籍、時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，若真能與共和黨籍的麥卡錫見面，「顯示美國國會對台支持是跨黨派的」。