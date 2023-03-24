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美對台軍售 奧斯丁：逐周逐月確保台灣需求

記者張文馨／華盛頓報導
國防部長奧斯丁。（歐新社）
國防部長奧斯丁。（歐新社）

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)23日在國會作證時首度證實有老虎小組(Tiger Team)的任務編組，負責處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，盡可能加速交付重要武器；老虎小組「逐周、逐月」地討論提供適合台灣所需的軍事能力。

「華爾街日報」去年9月報導，美國國防部成立一個由高階官員組成的老虎小組，檢視美國對外軍售效率不彰的問題；由負責國防政策的副次長貝克(Sasha Baker)和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特(Bill LaPlante)共同督導，其他成員包括各軍種代表。

針對如何協助台灣為突發事件做好準備，奧斯丁說，美國有一些國民兵成員已有與台灣夥伴的共事經驗，增進在各領域的能力；他相信，美台的持續合作極具價值。

奧斯丁重申，「我不認為對台動武是迫在眉睫或不可避免。」美中軍事官員多次溝通，管控局勢升級、確認彼此意圖，並討論一系列事宜。

奧斯丁在國會作證時還表示，美國對中國國家主席習近平訪問莫斯科感到擔憂，美國認為，在俄烏衝突背景下，這表明中國支持俄羅斯

奧斯丁指出，美國政府正在密切關注中國是否已經開始向俄羅斯提供軍事援助，但目前還沒有發現此類供應。

奧斯丁 國防部 俄羅斯

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