新聞評論／台宏斷交在即 民進黨政府放話難挽變局

中華民國駐宏都拉斯大使張俊菲(中)去年7月才向宏都拉斯總統卡斯楚(左)呈遞到任國書，23日就被召回。目前人在北京的宏國外長雷伊納(右)也在側。(取材自駐宏國大使館網頁)

中華民國 外交部召回駐宏都拉斯大使張俊菲，到任不到一年，幾乎就要成了斷交大使。兩國自1941年以來的外交關係，因為時空與局勢不同而生變。民進黨 政府因應外交變局，窘態畢露，只能私下放話對方開口要錢，把辦外交當網路帶風向，只想應付台灣國內壓力，不能解決對方問題，沒有君子絕交，不出惡聲的格調。

宏都拉斯與中華民國建交，始自1941年4月9日，那時中華民國正遭受日本 軍事侵略，政府退守重慶，台灣當時還是日本殖民地，外交部高層人士近來透露，美國拉攏日、韓、西班牙，與台灣合作，鞏固宏都拉斯外交關係，當年日本侵略中華民國，如今還要幫著中華民國鞏固外交關係，這個時空劇變，怎不讓人深思。

兩國往來，是基於雙方利益需要，別無其他。中華民國政府遷台後，在國民黨政府領導下，1990年代富裕強盛，宏都拉斯遭逢天災，台方不吝援助，當時副總統連戰親自到訪，表達關懷，現在的外交部次長俞大㵢那時還只是位年輕外交官，用西班牙文表達台灣關懷之意，當時外交部不會關著門罵宏都拉斯向台要錢。

2000年民進黨執政後，隨著兩岸實力消長，中美洲外交關係開始鬆動，門羅主義之下的美國，在中美洲影響力也出現減弱跡象，沒有辦法全面阻擋北京影響力進入中美洲，台灣顯得處處被動。

對台灣利益而言，如果不能擴充外交版圖，至少要努力維持現狀，民進黨一籌莫展，宏都拉斯是2016年民進黨切斷兩岸關係，揚棄馬英九政府外交休兵路線之後，一連串必然挫敗之一，不會是最後結局。

許多人嘲諷馬英九從2008年到2016年的外交休兵，但這卻是在穩定兩岸關係前提下，維持台灣外交現狀的最好策略，維持現狀，徐圖發展，是弱小一方的生存技巧，若都像民進黨政府這樣，人前說一套光鮮亮麗，背後罵人開口討錢帶風向，是無法為台灣辦好外交的。