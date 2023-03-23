我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

瓜地馬拉駐美大使：歡迎蔡英文訪瓜 強化雙邊關係

記者張文馨／華盛頓即時報導
瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡總統來訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。（華盛頓記者張文馨／攝影）
瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡總統來訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台灣蔡英文總統即將出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，瓜地馬拉駐美大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡英文到訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。

奎諾奈表示，希望其他國家也能看到台灣和瓜地馬拉關係的有利之處，除了創造更多貿易和投資機會，還有價值觀和原則，民主與人權都重要元素。

奎諾奈引述瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）的談話指出，台灣是瓜地馬拉最好的朋友，瓜地馬拉也是台灣最好的朋友。

奎諾奈現身北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）在國會舉行的記者會，談到台瓜關係。

TCCNA近日赴華府拜會美國國會與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），TCCNA總會長吳東昇表示，這次是推動台美及早談成雙邊貿易協定（BTA），簽署避免雙重課稅協定（ADTA），以及與美方討論半導體、電動車和藥品等台灣商品進口美國的議題。

吳東昇說，在美台商透過叩門之旅，與國會議員和政府交流，表達需求與期望；TCCNA理事陳啟耕指出，今年主題包含促進台美BTA，為雙邊帶來更多商機；幫助台灣重點產業進軍美國；並反映雙重課稅對台灣商人造成的不公現象，希望爭取更多優惠條件。

根據TCCNA新聞稿，各州商會代表共17人組成代表團，舉行今年度華府叩門之旅，拜會雷蒙多、聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員范霍倫（Chris Van Hollen）、聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）、劉雲平（Ted Liu）和金映玉（Young Kim）等。

前年底曾訪問台灣的民主黨德州聯邦參議員歐瑞德（Colin Allred）表示，台灣面臨來自中國的種種威嚇，他訪台期間也體驗過；美國總統拜登多次重申防衛台灣的承諾，應該給予肯定。

歐瑞德表示，美台擁有諸多共同價值，美國更應該從各方各面強化與台灣的往來。

北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。（華盛頓記者張文馨／攝影）

雷蒙多 蔡英文 華府

上一則

鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解

下一則

宏國外長訪中 台外交部召回駐宏都拉斯大使

延伸閱讀

蔡英文授勳歐布萊恩 北京：給鼓吹毀台的人授勳是賣台

蔡英文授勳歐布萊恩 北京：給鼓吹毀台的人授勳是賣台
蔡英文03/29出訪 過境紐約洛城 北京：反對台灣領導人竄美

蔡英文03/29出訪 過境紐約洛城 北京：反對台灣領導人竄美
前白宮國安顧問歐布萊恩 獲蔡英文贈勳

前白宮國安顧問歐布萊恩 獲蔡英文贈勳
蔡英文出訪 傳宏都拉斯會斷交 台外長：付不該付的錢 對不起天地

蔡英文出訪 傳宏都拉斯會斷交 台外長：付不該付的錢 對不起天地

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照