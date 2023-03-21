習近平與普亭21日再談 美促施壓停止戰爭罪、直接跟澤倫斯基談話

中國國家主席習近平20日赴莫斯科國是訪問，跟俄羅斯總統普亭進行了4個多小時的非正式會談。（美聯社）

BBC報導，美國敦促正在莫斯科國是訪問的中國國家主席習近平，應該施壓（press ）俄羅斯 總統普亭 停止在烏克蘭 的「戰爭罪」。

習近平與普亭20日進行了4個多小時的所謂非正式會談，更正式的討論則排定在21日。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）出席記者會時，呼籲習近平敦促普亭從烏克蘭撤軍。根據報導與逐字稿，他說美方「希望習主席將勸說普亭總統，終止轟炸烏克蘭城市、醫院與學校，停止戰爭罪與暴行，並且撤回他所有的軍隊」。

柯比表示，「但我們擔心，中國反倒會重申呼籲停火，讓俄軍留在烏克蘭的主權領土內」。他說，「任何不解決俄軍從烏克蘭撤出的停火，將事實上批准俄羅斯的非法征服，讓俄羅斯能夠強化陣地。然後，在對他們更具優勢的時間重啟戰爭」。

柯比接著指出，全世界不應被俄羅斯任何得到中國或其他國家幫助的戰術行動所愚弄，在沒有任何可行途徑恢復烏克蘭主權與領土完整的情況下，就按俄方的條件凍結戰爭。他警告，「任何此類企圖將違反聯合國憲章與違背141國的意願，即幾周前在聯合國大會要求俄羅斯立即、完全與無條件撤出烏克蘭」。

柯比還表示，「結束俄烏衝突的努力必須考慮到烏克蘭的立場。因此，我們鼓勵習主席藉由跟澤倫斯基總統談話發揮建設性作用」。他指出，自俄羅斯發動入侵以來，習近平還沒有跟澤倫斯基談過，「因為，老實說，我們認為中國應該直接聽聽烏克蘭人的意見，而不是只聽俄羅斯人的」。

柯比最後表示，美方鼓勵習近平就需要尊重烏克蘭主權與領土完整直接施壓普亭，「全世界與中國的鄰國肯定將密切關注」。