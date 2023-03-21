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川普或成首位刑事被告前總統？可能罪行？法律專家這樣看

記者顏伶如／綜合報導
紐約曼哈頓檢方調查前總統川普「封口費」案，川普團隊的律師卡斯特洛20日在紐約市到案，向大陪審團作證，提供有利川普的證詞。圖為卡斯特洛作證結束後，對媒體說明。(美聯社)
紐約曼哈頓檢方調查前總統川普「封口費」案，川普團隊的律師卡斯特洛20日在紐約市到案，向大陪審團作證，提供有利川普的證詞。圖為卡斯特洛作證結束後，對媒體說明。(美聯社)

前總統川普可能成為美國史上第一位遭到犯罪起訴的現任或前任總統。川普在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」而遭曼哈頓區域檢察官調查。然而，國家廣播公司(NBC)報導分析，檢方建構的法律基礎似乎與罪證確鑿還有頗一段距離。

川普可能罪行是什麼？

川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)供稱，在川普授議之下，2016年大選之前給丹尼爾斯13萬元封口費，以免丹尼爾斯爆料2006年間曾與川普有過地下情，川普當選總統之後讓柯恩報銷款項。可能觸犯的部分在於款項列在川普集團(Trump Organization)帳目紀錄裡。

曾參與此案的前任檢察官波莫蘭茲(Mark Pomerantz)說，柯恩2017年提交許多造假單據為封口費向川普集團報銷，名目為「委任協議」(retainer agreement)法律花費，柯恩收到支票上則有當時為總統的川普簽名，可能觸犯偽造商業文書的紐約州州法。偽造商業文書只屬於輕罪，某些法律專家認為曼哈頓檢察官還準備第二項起訴罪名。

這起案件是否有罪證確鑿的定罪效果？

報導指出，答案是「沒有」。前任曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)曾委託外部律師這起案件的法律爭議，後來決定不予起訴。當時萬斯辦公室認為起訴如同賭博下注，許多法律專家到現在仍持相同看法。部分法界人士說，曼哈頓檢察官可能以聯邦犯罪做為起訴基礎，但如此手段在法律上風險極高，等於踏進以往未曾試驗過的未知領域，到頭來可能被法院裁定不受理或判處川普無罪。

川普辯護理由為何？

川普始終堅稱民主黨籍曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)存有政治動機，20日在社群網站發文中說，即使有犯罪也已經過了追訴期。然而，川普辯護律師團在法庭上的論述重點可能強調川普集團並沒有詐騙意圖。

川普可能坐牢嗎？

檢方若以偽造商業文書一級罪名起訴，屬於低程度重罪，最高面臨四年有期徒刑。

川普 檢察官 曼哈頓

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