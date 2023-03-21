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川普自稱會被捕「號召抗議」 支持者多消極

記者俞仲慈／綜合20日電
華人支持者20日在紐約市曼哈頓州立刑事法院前，舉牌支持川普競選2024。(美聯社)
華人支持者20日在紐約市曼哈頓州立刑事法院前，舉牌支持川普競選2024。(美聯社)

前總統川普以可能遭到逮捕為由，透過社群媒體號召支持者群起抗議；對此，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)公開呼籲支持者保持理性，不要抗議，而且川普號召抗議兩天以來，並未引起川粉廣泛響應，甚至有人選擇壁上觀。

自川普在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)號召支持者群起抗議兩天來，並未引起支持者熱情回應，部分支持者甚至選擇靜觀其變，「停止偷竊」運動召集人亞歷山大(Ali Alexander)在推特(Twitter)發文警告，若參與紐約的抗議活動，「將面臨入獄或更糟情況，沒有自由和權利。」

亞歷山大直言：「我們受夠和政府的抗爭，而且沒有億萬富翁會幫我們埋單。」

紐約警方不敢輕忽大意，密切關注川粉動向，做好萬全準備，避免擦槍走火。

紐約青年共和黨團(New York Young Republican Club)已響應川普的號召，20日在曼哈頓下城舉行小型抗議活動，並透過社群媒體號召支持者加入，以具體行動和遠在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的川普呼應，表達與執法部門對抗的堅定立場。

不過，此次川粉的回應與兩年前國會暴亂形成鮮明對比，當時時任總統的川普號召支持者聚集華府參加抗議並煽動支持者「來這裡！狂野！」結果全國各地、成千上萬川粉衝進國會大廈與執法人員爆發流血衝突，釀成五人死亡以及上百人輕重傷的不幸。

事後，參與國會暴亂約1000名滋事者，遭到警方逮捕，得自掏腰包、支付昂貴的律師費打官司，對於自身行為深感遺憾和懊悔，甚至有川粉自覺被川普拋棄而心生不滿。

其實對於川普號召支持者抗議的舉動，連同黨同志也不認同，眾院議長麥卡錫19日在記者會公開表示：「我認為大家不應該對此提出抗議，而且我認為只要和川普談過，他也不相信非得這樣才行。」

紐約執法人員告訴美聯社(AP)，如果川普被捕，仍可能引發抗議衝突，因此研擬封鎖路段、設置路障等維安計畫，並密切監測川粉在社群媒體的訊息以掌握抗議者的最新動態。

川普 社群媒體 眾院

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