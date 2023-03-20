國務院發旅遊警告：墨西哥藥店賣致死假藥

國務院日前對墨西哥 發布旅遊警告，指墨西哥藥店出售的假藥通常含有芬太尼(fentanyl)，國民「在墨西哥購買藥物時必須小心」。

目前正值美國各大學春假時期。各校大學生有結伴到墨西哥度假的傳統，同時有不少人趁機吸毒。

在美墨邊境 附近墨西哥小鎮的小藥店，毋須處方即可購得諸如OxyContin、Percocet、Xanax及其他藥物，但旅遊警告指出，這些藥物多屬假藥，甚至含有可致命劑量的芬太尼。

旅遊警告表示，「這些假藥多在社交媒體做廣告宣傳，很容易在沿邊境的墨西哥小型非連鎖藥店購得。」

洛杉磯加州大學 的研究人員發現，在墨西哥北部邊境四個城市的40家藥店裡，有68%出售羥考酮(Oxycodone)、贊安諾(Xanax)或阿得拉(Adderall)等受管制鎮靜劑、興奮劑，其中27%藥店甚至出售假藥。

這項在今年1月發表的研究發現，「墨西哥北部旅遊城鎮的實體藥店，出售含有芬太尼、海洛因和甲基苯丙胺(methamphetamine，或稱脱氧麻黄碱，即俗稱冰毒)成分的假藥，將之冒充為羥考酮、Percocet及Adderall等受管制藥物，銷售的對象主要是美國遊客。

洛杉磯加州大學醫學院助理教授索奧華(Chelsea Shover)指出，這些假藥對那些以為購得正確劑量的客人來說，會存在服食嚴重過量風險。

有證據表明，不光是墨西哥邊境城市的小藥店賣假藥，甚至是卡門海灘(Playa del Carmen)及圖盧姆(Tulum)等觀光度假勝地的藥店，也有賣假藥。

國務院發言人拒絕回應是否有美國人服食墨西哥假藥死亡的問題，只以文字表示「國務院把海外美國公民的安全及保障，列為最重要的優先事項，並會認真履行承諾，向美國公民提供全球每個國家的清晰、及時和可靠信息，以便他們做出明智的旅遊決定。」