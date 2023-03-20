在美國邊境死亡的偷渡者激增58% 創歷史新高

美墨邊界偷渡代價慘重。據聯邦統計，2022年有250名偷渡者橫渡德州與墨西哥的界河格蘭德河，因河水湍急而溺死河中。圖為一批尼加拉瓜的無證客，抱成一團，冒死橫渡美墨邊界的格蘭德河。(美聯社)

根據聯邦政府統計，截至2022年9月30日為止，當局在邊境 尋獲890多具非法偷渡 移民的遺體，比2021年激增58%，創下歷史新高，顯示有越來越多移民為了逃離困境，不辭辛勞偷渡美國，加上申請合法入境的移民配額減少，導致不少偷渡者不惜冒險攀山涉水，也讓邊境救難人員疲於奔命。

根據聯邦政府統計，2022年執法人員在長達1958哩的邊境地區，逮捕220萬偷渡者，人數遠高於2021年的165萬人；其中不少偷渡者不惜冒險橫渡德州與墨西哥的界河格蘭德河(Rio Grande)，由於河水非常湍急，光是去年格蘭德河已奪走250條性命，「我在邊境工作近40年來，從未見過如此慘重的悲劇，宛如一座墓地。」在馬弗里克郡(Maverick County)出生長大的警長史默伯(Tom Schmerber)表示。

據聯合國移民署統計，去年自海地和古巴橫渡加勒比海，企圖入境美國的偷渡者有256人命喪大海，海岸防衛隊2022年在加勒比海和佛羅里達州沿海，尋獲65具偷渡者遺體，對比2021年僅有5具，死亡人數相當驚人。

除此之外，位於西岸的加州聖地亞哥外海，上周末也發現一艘偷渡船意外翻覆，船上15名偷渡者無一倖存。

今年1月拜登政府根據法典42卷(Title 42)，禁止更多國家的偷渡者非法入境，並宣布凡是遭到逮捕的非法移民 ，將禁止申請庇護，新規定原本要杜絕人蛇集團橫行，並避免偷渡者冒險爬山涉水入境，結果事與願違。

聯合國國際移民組織墨西哥分部負責人格雷伯(Dana Graber)表示：「在偷渡之路設置障礙並無法遏阻偷渡者，反而會讓偷渡過程變得更加危險。」

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)部門負責人麥高芬(Sean McGoffin)坦承近年來巡邏隊員不斷深入偏遠地區營救偷渡者的同時，也尋獲更多的遺體，「一具遺體代表有更多人死亡」。