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由加拿大越界入美無證客增10倍 怕凍死…警方求援

編譯潘勛／綜合19日電
今年1月23日在東北部佛蒙特州史旺頓地區的美加邊界，偵察錄像拍攝到兩名無證客涉著積雪，非法進入美境。(美聯社)
今年1月23日在東北部佛蒙特州史旺頓地區的美加邊界，偵察錄像拍攝到兩名無證客涉著積雪，非法進入美境。(美聯社)

紐約州加拿大白雪皚皚的邊界地區警局正向聯邦邊界巡警求救，指出由當地非法越界入美的無證客相形去年同期增加近十倍，無證客有凍死之虞，故希望增派人力幫忙。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，由去年10月1日到今年2月28日，約2000移民穿越森林，由新罕布夏、佛蒙特及紐約州與加拿大的邊界進入美國，相形下去年同期只有200人。

這些無證客主要來自墨西哥，他們不必簽證就能赴加拿大，但接下來非法越過邊境入美，經常是為了與家人團圓。

紐約州柯林頓郡(Clinton County)警長法弗若(David Favro)團隊便協助邊界巡警拯救39名無證客，有些無證客的衣裳都凍得貼在身上。

法弗若表示，無證客愈來愈多，如不熟悉本地地形，真有送命之虞。

柯林頓郡居民有8萬人，法弗若表示要照料本郡居民，警力本就吃緊，要幫忙拯救無證客更是透支；當地與加拿大魁北克省相鄰，邊界長約30哩。

法弗若表示，要保護、照應好北方邊界，唯一之道便是加派人手。

才在上周，海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)增派25名幹員前來稱為「斯旺頓防區」(Swanton Sector)的當地，但法弗若及當地其他人表示，那樣子還不夠。

穆爾斯鎮(Mooers)消防局長甘勞(Todd Gumlaw)表示，自己最近在半夜拯救兩名卡在結冰沼地的墨西哥女性，兩女鞋子遺落在沼地裡，甘勞連同來幫忙的邊界巡警、當地員警及救護車組員，才能在第一時間急救，將她們送往醫院治療凍傷及中度體溫流失。

穆爾斯、尚普蘭(Mooers/Champlain)區由小型藍領住宅及農田組成，當地人表示，大家彼此都認識，房子可能相隔好幾區地，所以瞧見本區出現成群移民，當地人愈發覺得不安。

當地應急人員表示，往南方走的無證客經常躲在空棚屋及穀倉裡，以抵禦嚴寒；穆爾斯居民愛普若‧巴坎布(April Barcomb)表示，無證客曾現身她家玄關，現在不得不加裝安全攝影鏡頭，她本不會那麼做，但為了孩子、全家人著想，還是裝設為妙。

無證客 加拿大 紐約州

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