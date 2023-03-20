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國會暴亂案積案嚴重 控罪迄今僅完成一半

編譯盧炯燊／綜合19日電
2021年國會暴亂調查，近1000人被捕及遭控罪，但究責迄今只完成一半。（美聯社）
2021年國會暴亂調查，近1000人被捕及遭控罪，但究責迄今只完成一半。（美聯社）

國會暴亂案是美國史上最大規模的攻擊國會事件，有近1000人被捕及遭控罪，然而究責迄今只完成了一半，聯邦法院正竭力處理，但仍有可能需時數年才能完成。

聯邦檢察官：人數估多達2100人

不光如此，早在去年10月，當司法部對近900人提出控罪時，哥倫比亞特區聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)已提醒，檢方還有可能會對另外700至1200人提出控罪。這樣一來，意味著涉案者會多達1600人至2100人。

這還不包括聯邦特別檢察官對前總統川普及其盟友的調查，若有確實證據的話，涉案的人將會更多。

知情人士透露，執法和司法當局近幾個月一直在討論，在不增加法院負荷的情形下，如何處理這麼大量案件。

有檢察官表示，他們不會加快起訴速度，以免早已給其他案件淹沒的聯邦法院無法承受。

截至3月15日，法官已對408名被告判刑，但只有88人被裁定犯有重罪，主要是妨礙官方訴訟或妨礙執法。目前並不清楚未來的審訊中，有多少屬於輕罪或重罪，但檢察官揚言，隨著調查人員的深入調查，被控重罪的百分比或會增加。

司法部去年10月獲得撥款雇用數十名短期檢察官，也增聘請了不少法庭記者來充當法院的筆錄員，但人們一直擔心法院是否可以處理這麼多案件的審訊。

然而阿拉巴馬州前檢察官唐恩(Jay Town)對此認為，各方都覺得有很大量案件，需要配備更多人員，其實當中許多案件其實並不複雜，檢察官和法官現已駕輕就熟，自然可以加快起訴的速度。

學者：大型刑案檢控 恐需數年時間

不過前聯邦檢察官、現任華盛頓大學法律教授埃利亞森(Randall Eliason)說，對這類複雜的大型刑事的調查及檢控，通常需要數年時間。

他表示，雖然對暴亂案的調查可能已經過半，但對其他衍生出來案件的調查還在繼續，現在被傳喚的證人多是與川普關係最密切的人，更增添了調查及檢控難度。

他又說，法庭上有很多關於行政特權的爭論，而調查這些需要時間，絕不能只是輕輕馬虎翻過而不試圖獲得關鍵證據。

檢察官 司法部 川普

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