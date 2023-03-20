起訴川普？潘斯、蘇努努都批「政治馬戲」

前副總統潘斯認為若起訴前總統川普，不是國人想看到的事，同時支持國人有和平抗議的自由。(美聯社)

前總統潘斯19日談到前總統川普 可能被起訴的說法，稱任何起訴行徑都具「政治動機」，「這不是國人想看到的結果」；對於川普呼籲支持者「奪回我們的國家」，潘斯強調，川普本周若被起訴，任何抗議活動都必須平和且守法；溫和派的共和黨 新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)19日受訪時呼應潘斯的說法，指民主黨搞砸了。

川普周末透過社群媒體 表示，若他面臨刑事起訴，呼籲支持者「奪回我們的國家」。

潘斯19日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)專訪時強調「國民有和平聚會的憲法權利」，並表示「國民21日若想表達訴求，必須和平且守法的進行」 。

潘斯說，「2020年夏季以來在各地出現的暴力行徑與翌年1月6日的國會暴亂是個恥辱，國人不會容忍暴力行為。」

潘斯的發言顯示，在眾人期待他爭取共和黨2024年大選總統提名之際，他在評論與支持川普方面更謹慎。

潘斯11日在華府舉行的年度「烤架俱樂部晚宴」(Gridiron Club Dinner)中，首度針對國會暴亂事件點名川普，表示「歷史將追究川普的責任」。

潘斯19日不予評論川普透過社群媒體號召抗議是否不負責任，反指紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)具政治動機，並支持眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)發起調查川普可能被起訴的行動。

潘斯說，「無人能凌駕法律，在政府讓司法部政治化後，國民陷入困境四年，我力挺國會調查政治在當今司法體制扮演的角色。」

蘇努努19日接受「有線電視新聞網」(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時，呼應潘斯的說法表示，「若有人號召抗議，總是要確保活動和平進行，在美國的歷史長河與近代歷史中，人們見到不公正的逮捕或定罪，總是上街表達訴求，但總要確保相關行動和平進行，我們不希望歷史以負面方式重蹈覆轍。」

共和黨溫和派的新罕布什州州長蘇努努支持國人有和平抗議的自由。(美聯社)

蘇努努與潘斯都被視為2024年大選潛在的總統候選人，兩人都批評調查川普為「政治馬戲」(political circus)。

他說：「現在有更重要的議題，遺憾這件事成為頭條。」

蘇努努表示，他已與部分未強烈支持川普的共和黨人士會談，許多人關切「川普遭受攻擊」，稱「許多人同情川普」；他並表示，「不僅是在媒體上，許多事民主黨都搞砸了」。