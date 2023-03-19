不甩ICC持續收養烏童 俄：對「嚴肅和談提議」持開放態度

儘管國際刑事法院以俄軍強行從烏克蘭擄走兒童，已犯戰爭罪為由下令逮捕普亭，但克里姆林宮表示將繼續強制收養烏克蘭兒童。圖為18日在俄軍占領的克里米亞，兒童被要求畫俄國地圖。(歐新社)

俄羅斯 外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)18日表示，若西方國家及烏克蘭 提出「真正嚴肅認真的建議」來結束俄烏戰爭，俄方是會考慮的。

沙卡洛娃在社交平台Telegram貼文說，「俄方一再指出，對西方及烏克蘭提出真正嚴肅認真的外交方案來解決危機政治，一直持開放態度，但若以最後通牒的措辭，對我們來說是不可接受的」。

她還譴責包括烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在內的烏方官員，不願坐到談判桌來。

庫列巴16日發的一條推文說，與中國外長秦剛討論了總統澤倫斯基 的12點和平方案，沙卡洛娃的貼文顯然是作出回應。

她指澤倫斯基的和平計畫「只不過是一套脫離現實，向俄羅斯發出的最後通牒及要求，目的是在西方的幫助下要俄羅斯投降」。

沙卡洛娃指出，可持續的和平計畫，應包括取消對俄羅斯制裁、國際社會承認俄方所取得的烏克蘭領土。

烏方官員雖表示會繼續試探和平談判的可能性，但澤倫斯基迄今未考慮放棄任何烏克蘭土地。

與此同時，國際刑事法院以運送烏克蘭兒童到俄羅斯為由，指俄羅斯總統犯罪而發出逮捕令，然而俄羅斯表明，會繼續將烏國兒童送到俄國，強調這是基於人道主義行動。俄方官員更讓這些孩子到莫斯科紅場拍照、參加慶祝戰爭的音樂會。

除了普亭外，國際刑事法院還對俄羅斯兒童權利專員利沃瓦-貝洛娃(Maria Lvova-Belova)發出逮捕令，指她是移送烏國兒童的代表，但貝洛娃卻自豪的誓要繼續工作下去。

聯合國估計自俄烏戰爭爆發以來，已有290萬烏克蘭人移居俄羅斯，但無法估算有多少是自願或是被迫的。 這個數字包括大約70萬名兒童，相信大多數都與家人一起到俄羅斯。至於與父母分離又或成為孤兒的兒童，確切數字卻無從得知。

俄方承認在沒有監護人的情況下轉移了2000名兒童，但烏方則認為有1萬6000人。在國際刑事法院發出逮捕令後，澤倫斯基指實際被送走的兒童人數更多。