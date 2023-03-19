美航空業不滿須繞俄增加成本 促也禁中國航班經俄抵美

美國航空公司因被禁飛越俄羅斯空域，向政府施壓限制競爭對手後，美國可能也將限制中國、印度等國的飛美航班行經俄羅斯空域。圖為中國國際航空公司航班。(歐新社)

美國經營國際航班的公司表示，因不能飛經俄羅斯空域，徒增成本及收入減少，但很多外國競爭對手卻無此限制，故白宮及國會應設法要求印度 航空、中國東方航空、阿聯酋航空等經營來往美國航線 的對手公司，只要飛越俄國 空域，就不得由美國機場起飛、降落及轉運。

紐約時報報導，美國航空業者事實上不得飛越美國與世界上很多目的地相連的北極航線，被迫更改跨太平洋航線，確保緊急時有地可降落、減少搭載乘客及貨物，不敢冒不必要的風險前往目的地。

航空業遊說團體「力挺美國航空業」(Airlines for America)2月向國會陳情，業界損失的市占合計為20億元；陳情書另指出，包括中國及印度航空業者，凡使用俄國空域，對國內業者都有可觀優勢，美國付出代價，減少與主要市場的連結，高薪航空工作機會也減少，對整體經濟造成傷害。

業界提議外國航空業者凡飛經俄國空域，不得由美國機場起降、轉運，這項提議取得運輸部的支持；知情人士表示，運輸部最近起草命令，規定中國航空業者載客經過俄國空域，就不得進入美國。這項命令已向包括國安官員的拜登政府團隊提出，連同其他擬議中的政策措施，本周會由高層考慮。

運輸部官員對此拒絕評論。但國安官員很是在意，這些措施可能會影響到外交，例如與長期盟友如印度，或者原本與中國已經緊繃的關係會更添緊張。

前國務院助理國務卿曼妮莎‧辛赫(Manisha Singh)表示，航空業者連帶發生問題實屬不幸，政府應盡一切努力，但採取行動而觸怒外國，結果影響到美國觀光業及商業之前，應「小心謹慎」。

達美、美國及聯合三家航空公司代表將問題交付給「力挺美國航空業」，遊說業者最近讚美由參院外交委員會向國務卿布林肯(Antony Blinken)及運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)所發信件，信中呼應業者的論點。

聯邦航空管理局(FAA)前代理副局長葛拉格(Arjun Garg)表示，拜登政府有法定權限，回應國內航空公司的訴願；業者提出的安全考量、當前法規讓他們陷入不利，都讓美國航空業嚴重陷入兩難處境。