不甩國際刑事法院逮捕令 普亭突訪克里米亞

在國際刑事法院指控俄羅斯總統普亭(前中)犯下戰爭罪的第二天，普亭18日前往克里米亞半島視察，紀念俄國吞併克里米亞九周年。莫斯科冊立的州長拉茲佛哈耶夫(前左一)等陪同。(路透)

俄羅斯總統普亭 18日前往臨近黑海的克里米亞半島視察，紀念俄國 吞併克里米亞九周年，毫不理會前一天國際刑事法院(ICC)指控他犯下戰爭罪，簽發逮捕令要捉拿他。

俄羅斯國營媒體報導，普亭訪問了一所藝術學校及兒童中心，兩間設施都屬俄國在當地古希臘殖民地開發歷史公園的計畫。

美聯社報導，國際刑事法院指控，普亭本人要為俄國全面入侵鄰國烏克蘭 ，擄走當地兒童送往俄羅斯，負起責任。

俄國2014年由烏克蘭奪走克里米亞並宣布兼併，此舉世上大多數國家都斥為非法。烏國總統澤倫斯基要求俄國撤出該半島，以及去年起占領的烏國領土。

克里姆林宮攫獲的烏國領土，普亭顯然無意拱手讓出，而且他在17日強調控制克里米亞十分重要；普亭指出，安全課題顯然目前是克里米亞及當地最大城市塞瓦斯托波爾(Sevastopol)的首要事務，俄國將盡一切努力，防範任何威脅。

普亭搭機由莫斯科飛行1132哩到達塞瓦斯托波爾；莫斯科冊立的州長拉茲佛哈耶夫(Mikhail Razvozhaev)指出，普亭還親自駕駛為他準備的汽車，遊訪該城市。

普亭是聯合國安全理事會五個常任理事國有史以來，第一個被ICC發布逮捕令的元首；此舉立即遭莫斯科駁斥，但受到烏克蘭歡迎，視其為重大突破；普亭上ICC受審當然機率渺茫，原因在俄國不承認ICC的司法管轄權或想引渡其公民。

雖說國際刑事法院向普亭發布逮捕令有其影響，聯合國及土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)18日宣布，准許烏克蘭穀物輸出到非洲、中東及亞洲各國的戰時協議已經延長，但沒提及為期多久。

烏克蘭副總理庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)表示，穀物協議延長120天，合乎烏國、土耳其及聯合國意願，但俄國塔斯社(Tass)報導，外交部發言人瑪麗亞‧札克哈洛娃(Maria Zakharova)表示，莫斯科方面允許展期60天。

俄國及烏克蘭都是全球農產品供應大國，出口的小麥、大麥、葵花油等其他買得起的糧食產品，深受許多開發中國家所仰賴。兩國去年分別與聯合國、土耳其簽約，允許糧食由烏國被封鎖的港口運離。