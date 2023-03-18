TikTok涉監控美國人 又有6參議員支持拜登TikTok禁令

抖音(TikTok)母公司員工涉嫌監控包括媒體記者在內的美國人資訊，正遭司法部和聯邦調查局(FBI)調查。圖為設在加州卡佛市的抖音美國總部。(美聯社)

有關TikTok 引起的國家安全疑慮愈鬧愈大的同時，一個早在去年12月爆出的事件成為要禁制TikTok的理據之一，司法部 17日表示調查這是否涉及對美國公民的監控，尤其是針對專門報導科技行業的記者。

TikTok的中國母公司字節跳動去年12月底承認，去年夏天，字節跳動一個負責監察員工行為的團隊，有幾名員工追查涉嫌向記者洩漏內部談話和商業文件的源頭。過程中這些員工獲得了兩名美國記者的IP地址及其他數據，並通過TikTok帳戶取得與這兩名記者有聯繫的少數人數據。

字節跳動表示涉及事件的其中兩名員工是在中國，為此公司已採取措施，防止未來再發生此類違規行為。事後有關員工也遭解雇。

據熟悉內情的人士透露，司法部的刑事調查部門、聯邦調查局(FBI)及維州東區聯邦檢察官正聯手調查這次事件。

「富比世」(Forbes)雜誌早前率先報導有關聯邦刑事調查TikTok，而撰寫這篇報導的記者說，她就是遭字節跳動追蹤資料的記者之一。

涉案的字節跳動員工已被開除。他們根據記者TikTok帳號的網路地址(IP addresses)，追查誰在把業界的內部對話紀錄及業務檔案洩漏給記者。其中兩名員工從中國調查美國記者。字節跳動表示已採取措施，防止類似事件再度發生。

但這項保證阻擋不了國會兩黨議員嚴格限制或禁用TikTok的呼聲，拜登 總統本人也傾向同意，如果國會通過禁用法案，料他將會簽署實施。

與此同時，再有六名兩黨國會參議員支持立法賦予總統拜登權力，以國家安全為由禁止TikTok。

路透報導，2020年川普在任時，曾試圖禁止TikTok，但遭法院阻止。現在已有九名共和黨人及九名民主黨人支持「限制危及信息和通信技術的安全威脅的出現(RESTRICT)法案」，賦予政府新的權力來審查圍繞TikTok的安全問題。