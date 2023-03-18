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燙手山芋 抖音找到新買家不容易

編譯陳韻涵、俞仲慈／綜合報導
抖音國際版執行長周受資23日將赴國會作證，回答美中科技業競爭和美國國家安全的問題。(Getty Images)
抖音國際版執行長周受資23日將赴國會作證，回答美中科技業競爭和美國國家安全的問題。(Getty Images)

國際版抖音(TikTok)曾是矽谷許多企業可望收購的對象，這台「文化製造機」獲得1億人青睞，廣告收益豐厚，雖然傳出TikTok正在尋找買家，但並不表示矽谷產業爭相想買TikTok。

拜登政府已要求TikTok的母公司北京「字節跳動」(ByteDance)出售TikTok應用程式，否則可能面臨禁令。然而，分析師與專家剖析，只有少數科技或其他領域的公司可能會有能力或興趣購買。

「On The Money」引述消息人士報導，由於受到聯邦政府與各州政府抵制，迫使TikTok開始尋找潛在買家，而意屬的買家就是前總統川普任內建議的軟體巨頭甲骨文(Oracle)和連鎖超商沃爾瑪(Walmart)。

前總統川普在2020年曾邀集各政黨派系包括民主黨進步派舉行會議，商討抵制TikTok，與會人士皆同意應強制TikTok和總部位於北京的「字節跳動」完全脫鉤，當時川普建議，由甲骨文創辦人、億萬富翁艾里森(Larry Ellison)和連鎖超市沃爾瑪合資成立「抖音」美國子公司，不但可以和中國母公司脫鉤，也可監控國內用戶個資並審查上傳的影音內容。

紐約時報則指出，買得起的科技公司如臉書(Facebook)母公司、谷歌(Google)和微軟(Microsoft)可能敬而遠之，深怕陷入多年的反壟斷審查，且擁有社群媒體平台還必須思考如何因應無盡的惡意內容。

尚不清楚TikTok將如何脫離字節跳動，或相關交易是否須經中國政府核准。

群邑媒體集團(GroupM)商業情報部門的全球總裁魏瑟(Brian Wieser)表示，TikTok「包袱很重，這表示很難落實」。

TikTok新老闆的其他選項可能包含私募基金共同持有，或是字節跳動將TikTok轉型為獨資的上市公司。

紐時指出，若只有少數潛在的買家能夠完成白宮的任務，將會讓華盛頓與TikTok多年來的對抗陷入僵局。

前總統川普與現任拜登政府都以國安威脅為由，將TikTok視為眼中釘；議員逐漸關切TikTok可能會將敏感的使用者數據，如位置資訊交給中國政府。目前已有20多州禁止在政府機關的電子設備上安裝TikTok，另有多條聯邦法律禁用TikTok。

白宮國安會發言人柯比(John F. Kirby)16日拒絕評論政府是否逼字節跳動出售TikTok，但他說「我們有正當的國安考量，並將持續支持用以因應外國消費性應用程式國安考量而訂的法律」。

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